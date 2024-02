Igazi vendégmunkás-stop lépett életbe itthon: ennek sokan nem örülnek, nagyon fájni fog

Több tízezer vendégmunkás nem tud bejutni Magyarországra, ez pedig egyre nagyobb bajokat szül a nagyberuházásoknál – írja a 444.hu

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság azt közölte a portállal, hogy jelenleg 23 602 kérelem van a nyilvántartásukban. Ezt a mennyiségű feltorlódást az okozta, hogy január 1. és február 29. között nem lehet tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtani Magyarországon. Sőt, a december 31. előtt benyújtott kérelmek elbírálása is szünetel.

A kialakult helyzet pedig nem csak a vendégmunkásokat, de az őket foglalkoztatni akaró cégeket is zavarja, mivel az ipari nagyberuházásoknál jellemzően igen jelentős a munkaerőhiány. A lapnak több forrása is arról beszélt, hogy a kialakult állapotok miatt a cégeknek alternatív módszerekhez kell nyúlniuk. Az egyik ilyen, hogy ún. C típusú, üzleti vízumot kérnek a kékgalléros munkavállalók számára is, amit jellemzően mindig meg is kapnak.

A másik hasonló lehetőség, hogy schengeni országokból hoznak át munkaerőt. Ezzel ugyanis meg lehet csinálni azt is, hogy a harmadik országból származó vendégmunkást egy másik tagállamba hozzák be, majd onnan irányítják át Magyarországra. Mindezekkel együtt a jelenlegi bizonytalanság meglehetősen problémás, a nagyberuházások ezért csúszhatnak.