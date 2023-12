Így kenyerezik le a mukahelyek a magyarokat: akár 300 ezer forintos extrát is kaphatnak a szerencsés dolgozók

Azok a munkavállalók, akik jónak tartják a cafeteria juttatásukat, jelentősen elégedettebbek a munkahelyükkel – derült ki az OTP Bank megbízásából készült cafeteria1 kutatásból, amelyben munkavállalókat kérdeztek a béren kívüli juttatásaikról. Kiderült, a jó juttatási csomag ismérve a személyre szabhatóság, valamint, hogy annak mértéke eléri az évi 300 ezer forintot. A SZÉP-kártya kiemelkedik a cafeteria elemek közül kedvező adózásával és sokszínű felhasználhatóságával.

A magas infláció és a reálbér-csökkenés miatt a munkavállalók jelentős részének nehezebb lett a napi megélhetés, mint akár csak egy évvel ezelőtt. Éppen ezért a munkahellyel kapcsolatban is felértékelődtek az anyagi szempontok. Ez az OTP Bank immáron harmadik alkalommal elkészült cafeteria kutatásából is kiderült: ha most választanának a megkérdezettek munkahelyet, jelentősen többen döntenének elsődlegesen az alapbér és a béren kívül kapott egyéb juttatások alapján, mint a korábbi években. Az alapbér magasan a legfontosabb: 65% választotta a TOP3 szempontba, mögötte második helyen a béren kívüli juttatások végeztek, 32%-kal. A cafeteria ezzel fontosabb szempontnak bizonyult, mint a munkakör, vagy a munkahely megközelíthetősége.

Az is mérhető, hogy egy jó cafeteria csomag jelentős szerepet játszik a munkahellyel való elégedettségben. A válaszadók közel fele (49%) elégedett a munkahelyével, ugyanez az arány azok között, akik saját elmondásuk szerint jó cafeteria csomagot kapnak, 76%. Vagyis azok a munkavállalók, akik jó juttatási csomagot kapnak, másfélszer elégedettebbek a munkahelyükkel, mint azok, akik nem értékelik megfelelőnek a béren kívüli juttatásukat.

Kirajzolódott az is, hogy milyen cafeteria csomagot tartanak jónak a munkavállalók. Évi nettó 300 ezer forint juttatástól markánsan elégedettebbek, ez tűnik egy olyan lélektani határnak, ami felett jobban számon tartják a kapott juttatást a dolgozók. Emellett a juttatások relevanciája, személyre szabhatósága is fontos szempont, vagyis, hogy olyan juttatásokat kapjanak, amikre valóban szükségük van, amiket hasznosnak tartanak. Végül a rugalmasság és a választhatóság is lényegesnek bizonyult, hogy maguk dönthessenek a keretük felosztásáról. Ha a munkáltató ezeket az igényeket figyelembe veszi, nagyobb eséllyel növelheti a munkavállalók elégedettségét.

A SZÉP-kártya a legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma a megkérdezettek körében, amivel kapcsolatban a munkavállalók számára legfontosabb szempont, hogy minél több helyen lehessen vele fizetni. A válaszadók 74%-a sorolta TOP3 szempont közé az elfogadóhelyek számát, 47% számára ez a legfontosabb. Az elfogadóhelyi hálózat mérete mellett minden egyéb szempont csak másodlagos: a második helyen végzett kibocsátó megbízhatósága csupán 10%, a harmadik helyen álló mobilalkalmazás elérhetősége pedig csak 9% számára volt fontos.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az OTP SZÉP kártyát már több, mint 60 ezer helyen fogadják el országszerte, így mindenki megtalálhatja az élethelyzetéhez leginkább illeszkedő felhasználást. Élelmiszert év végéig lehet vele venni, így akár a karácsonyi készülődésben is segítség lehet, gondoljunk akár a nagybevásárlásra, akár egy ajándékba adott élményre, kalandra. Örülök annak, hogy a SZÉP-kártyával egy hasznos, a mindennapokat könnyebbé tevő eszköz kerül az emberek kezébe

– mondta Lendvai Mónika, az OTP Bank SZÉP kártya üzletágvezetője.