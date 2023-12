Labdába se rúghatnak a magyar nők ebben a szektorban: tényleg esélyük nincs az álomfizetésre?

A vezetők kevésbé ismerik el a nők munkáját a műszaki-technológiai szektorban, és a férfi munkatársak véleménye is nehezíti előre jutásukat – legalábbis ezt gondolja egy reprezentatív kutatásban a megkérdezettek többsége. A válaszadók jelentős része szerint ugyanakkor a szakmában a nők is befuthatnak olyan karriert és kereshetnek is annyit, mint a férfiak.

A független, integrált telekommunikációs infrastruktúraszolgáltató, a CETIN Hungary Zrt. által készített országosan reprezentatív kutatás* többek közt azt vizsgálta, milyen előnyöket látnak a férfiak és a nők a műszaki, technológiai szakmában általában és kiemelten a nők esetén, illetve milyen akadályok állnak a nők előtt a pályán.

A szakma előnyeként a válaszadók legnagyobb arányban a magas fizetést (55%) és a nemzetközi piacon hasznosítható tudást (49%) jelölték meg, illetve érdekesnek tartják a területet (31%; a válaszadók az egyes kérdésekre több válaszlehetőséget is megadhattak). A két nem másként látja ezeket az előnyöket: a nők inkább a fizetést (59% vs. 51%), a férfiak pedig a nemzetköziséget (52% vs. 46%) és az érdekességet (34% vs. 27%) tartják fontosabbnak. Az elhelyezkedési esélyek (27%), a terület társadalmi hasznossága (19%) vagy a gyors karrier (18%) megítélésében ugyanakkor nincs érdemi különbség férfiak és nők között.

A STEM szektorban végzett munkát a nők számára leginkább a home office lehetősége és a rugalmasság miatt tartják előnyösnek a válaszadók, akik úgy gondolják, ez családbarát megoldás, ami a gyermeket nevelő nők élethelyzetéhez jobban illeszkedik (48%). A megkérdezettek jelentős része véli úgy, hogy a műszaki/technológiai/IT szakmában a nők is befuthatnak olyan karriert (40%) és kereshetnek is annyit (34%), mint a férfiak – érdekesség, hogy mindebben alig van különbség a nemek között.

A legtöbb megkérdezett szerint (41%) a műszaki, technológiai szektorban a nők számára a legfőbb akadály az, hogy a vezetők kevésbé ismerik el a munkájukat, és emiatt nehezebb is előre lépniük. Itt jelentős különbség van férfiak és nők között: utóbbiak fele gondolja így, de minden harmadik férfi is osztja ezt a véleményt.

A válaszadók egyharmada szerint a férfi kollégák eleve nem fogadják jól a nőket munkatársként – itt szintén érdemi a különbség, a férfiaknak csak 27 százaléka, a nőknek viszont 39 százaléka érzi így. Szintén viszonylag sokan, a megkérdezettek mintegy negyede gondolja úgy, hogy a nők nem szeretnek olyan környezetben dolgozni, ahol a kollégák nagy többsége férfi. A válaszadók egyharmada véli, hogy a nők nehezebben érvényesülnek a férfiak között, nehezebb az előrejutásuk, és ezért vállal kevesebb nő munkát a STEM területen.

Ezzel szemben a válaszadók ötöde szerint – a férfiak (22%) és nők (17%) közötti csekély különbséggel – mivel kevesebb nő dolgozik a szakmában, a cégek viszont alkalmaznának nőket, ezért a nők számára kisebb a verseny a pozíciókért.



A CETIN Hungary ösztönözni szeretné a nők karrierépítését a műszaki, technológiai szakmában, ami nemcsak az esélyegyenlőség szempontjából fontos, de hozzájárul a kiegyensúlyozottabb működéshez, így gazdasági előnnyel is jár. A vállalat ezért is indított középiskolás lányoknak szóló ingyenes tehetségprogramot STEMpowered by CETIN néven a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) szakmai segítségével. A program a készségfejlesztésen és pályaorientáción túl a természettudományos területek összekapcsolásával mutatja meg a STEM (természettudományok, technológia, mérnöki tudományok, matematika) szakmákban rejlő lehetőségeket.