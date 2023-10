Tömegesen lépnek le a magyarok Ausztriából: tényleg ott sincs már kolbászból a kerítés?

Egy hónap alatt több mint 2000 magyar munkavállaló hagyta el Ausztriát, de azért még így is több mint 100 ezren maradt – írja az infostart.

Az osztrák hivatalos információk szerint szeptember végén 124 418 magyar állampolgár dolgozott hivatalosan Ausztriában, ebben viszont nincsenek benne az ingázók, csak azok, akik bejelentett lakcímmel rendelkeznek Ausztriában – mondta el az Inforádióban Hecker Flórián, a Világgazdaság munkatársa. Az adatokból az is kiderült, hogy egy hónap alatt közel kétezer magyar állampolgár hagyta el az osztrák munkaerőpiacot.

A csökkenés többek között annak tudható be, hogy az idénymunkák kifutottak. Ezen viszont nagyot változtathat a tél, amikor beindul a nagybetűs síszezon. A mostani nagymértékű csökkenés ellenére egyébként továbbra is magyarok dolgoznak a legtöbben Ausztriában külföldiként, előzve például a németeket is.