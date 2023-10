Őrületes kedvezményeket robbantott a Tesco: jönnek a vitaminkuponok, ingyenes szűrések

Tovább bővítette családbarát intézkedései körét a Tesco. Az áruházlánc a munka-magánélet egyensúly megteremtése érdekében minimum évi 25 nap fizetett szabadságot ad minden munkatársának. A fentiek mellett 8 hét fizetett távollétet biztosít azon kollégáknak, akik hivatalos döntés alapján hozzátartozójuk gyermekéről gondoskodnak. A vállalat továbbá a termékenységi kezelésben részt vevő kollégákon kívül azokra a munkatársaira is kiterjesztette fogantatási támogatását, akiknek párja érintett ezekben az eljárásokban. Ők is kezelésenként 1 hét, azaz összesen akár 3 hét fizetett távollétet igényelhetnek.

„Sokféleképpen gondoskodunk kollégáink jóllétéről, melynek egyik formája, hogy több időt biztosítunk nekik a számukra fontos dolgokra, legyen szó a hobbijukról, utazásról vagy pihenésről. A nemrég bevezetett évi 25 nap fizetett alapszabadság előnyeivel összesen több mint 1800 35 év alatti munkatársunk – azaz kollégáink 20 százaléka – élhet. Ugyanakkor egyre többeknek kell gondoskodniuk családtagjaikról, ezért mindenképpen szerettünk volna extra támogatást nyújtani a nevelési és gondozási feladatot ellátóknak, akiknek a családbarát intézkedéseink kibővítésével több idejük marad ezekre a teendőkre. A fizetett szabadnapokkal a nehéz pillanatokban is segíteni tudjuk kollégáinkat abban, hogy megbirkózzanak a testi és lelki kihívásokkal, legyen szó egy gyermek megpróbáltatásokkal járó fogantatásáról vagy éppen rendkívül tragikus elvesztéséről”– mondta Szigeti Barbara, a magyarországi Tesco HR-igazgatója.

Az áruházlánc nemrég az alábbi új támogatásokat vezette be:

25 nap fizetett szabadság minden munkavállalónak: A 35 év alattiak is évente 25 nap fizetett szabadságot vehetnek igénybe, amelybe beleszámítanak az esetleges gyermekek után járó szabadnapok is.

Még több fizetett távollét a gondviselőknek:A bírósági vagy hivatalos döntés alapján a családtag gyermekéről gondoskodó kollégák ugyanúgy 8 hét fizetett távollétet kapnak ezentúl, mint az örökbefogadó szülők.

4 hét nem fizetett távollétet igényelhetnek továbbá azok, akik rokonukat vagy szerettüket gondozzák.

Kiterjesztett fogantatási támogatás: Már nemcsak a termékenységi kezelésekben részt vevő kollégáknak ad eljárásonként 1 hét, azaz összesen 3 hét fizetett távollétet a cég, hanem azon munkatársainak is, akiknek párja érintett az eljárásban.

Újdonság továbbá az is, hogy október közepétől a vállalat folyamatosan helyez ki ingyenes női higiéniai termékeket az irodák, az áruházak és a központi raktárak női mosdóiban, ezzel is támogatva a munkatársnők rendszeres kiadásainak egyensúlyban tartását és komfortérzetét a munkaidő alatt. A Tesco továbbá az őszi egészségprogramok keretében számos szolgáltatást nyújt munkatársainak jóllétének fejlesztése érdekében. Ezek közé tartozik a több mint 70 féle termékre beváltható vitaminkupon, masszázs több mint 20 helyszínen, vérvétel nőknél a pajzsmirigy-hormonok működésére, férfiaknál pedig a prosztata állapotára fókuszálva, illetve mammográfiai szűrések a 40 év feletti nőknek. Ezenfelül az áruházlánc egy-egy teljes napot szentel a női és a férfi egészségnek a Go Pink és a Movember jegyében, kiemelten kezelve a menopauzát, a szűrővizsgálatokat és a betegségek egyéb megelőzését. A Tescónál mindemellett továbbra is minden munkatárs igénybe veheti az ingyenes telefonon vagy emailben nyújtott életvezetési, lelki, pénzügyi és jogi segítséget a nap 24 órájában, a hét minden napján.