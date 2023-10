Ennyit keres most egy futár a Foodora-nál: szép summa egy 5 órás műszakért

Könyvelőre, adóra, albérletre megy el a legtöbb pénz, de még így is megvan a fiatal srácnak a millió fölötti havi kereset.

Simán egymillió forint feletti bevételre tett szert egy magyar ételfutár - ezt ő maga tette közzé egy TikTok-videóban, ami felrobbantotta az internetet.

A futár azzal kezdte, hogy először is érdemes a kiadásokat számba venni: ott van neki először is az elbérlet, a laptopját 700 ezer forintért vásárolta, és nem mond nemet egy drága valentino-cipőre sem. Rögtön utána viszont rátért a pontos számokra: a bruttója 1 600 000 forint feletti összeg volt, amibl lejön a negyedéves adó összege, illetve a könyvelője díja is.

Torda Dávid azt is hozzátette, hogy ezért a pénzért nem is kellett kerek harminc napot dolgoznia, még kevésbé a nyolc órás mókuskereket taposni: az átlagos napi munkaideje mindössze 5 óra volt. Ezért az időért azért ez nem olyan rossz összeg.