Komoly béremelést jelentett be a Rossmann: ennyi pluszpénzt kapnak a dolgozók a drogérialáncnál

A Rossmann idén már másodszor emeli meg a béreit, ezúttal 300 millió forintot fordít munkatársai fizetéseinek növelésére a drogéria. A vállalat, amely idén ünnepli 30. születésnapját, tavaly pedig elnyerte a Kincentric Legjobb Munkahely díját, rendkívüli intézkedéseket hoz, hogy reagáljon a kétszámjegyű infláció hatásaira és megfelelően ellensúlyozza munkavállalóinak egyéb terheit is.

A Rossmann elmondása szerint folyamatosan figyeli az infláció és a reálbérek alakulását, az MNB aktuális előjelzései szerint év végére 18%-os éves inflációval számolnak. Ennek fényében fontosnak tartják a bérek folyamatos felülvizsgálatát: idén már másodszor emelik meg a fizetéseket, most összesen 300 millió forintot fordítanak erre a célra.

A vállalatnál a munkatársak anyagi támogatása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő szociális védőháló kialakítására is. Az elmúlt időszak kihívásaira reagálva a közelmúltban bevezetett, jogi, pénzügyi, személyes, pszichológiai és egészségügyi tanácsadást nyújtó „Számíthatsz ránk!" program mellett egy Szociális Alapot is működtetnek, mellyel rendkívüli élethelyzetbe került kollégáiknak nyújtanak gyors és bürokráciamentes segítséget.

A cégnél továbbra is erős fókuszt helyezünk munkatársainkra, azon dolgozunk, hogy a bérjellegű juttatások mellett egy komplex szociális védőhálót is nyújthassunk kollégáink számára. Hisszük, hogy az emberközpontú szervezeti kultúra mellett ezek az intézkedések is hozzájárulnak ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni pozíciónkat a piacvezető drogériáláncok között. A béremelés az anyagi terhek csökkentése mellett egyben egy fontos üzenet is munkatársaink felé

– mondta el Németh Kornél ügyvezető.