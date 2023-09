Leesik az állad: ennyit keres egy egyszerű pincérnő Amerikában

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Átszámítva havonta közel másfél millió forintot is megkereshet Amerikában egy pincér – derül ki egy kint élő magyar youtuber videójából. A videóból az is kiderül, hogy a bevétel nagyobbik részét ott is a borravaló teszi ki.

Texasban mindössze 2 dollárt plusz borravalót, ellenben Arizonában 10,85 dollárt plusz borravalót keres egy pincér – derül ki egy Amerikában élő magyar youtuber videójából. A mai, 359 forintos árfolyamon számolva ezek 718 és 3 895 forintnak felelnek meg. A megszólaló pincérnő azt is elárulta, hogy jelenleg borravalóval együtt 100 és 300 dollár (35 900 és 107 700 forint) közötti összeget tud megkeresni egy forgalmas estén. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A heti keresetét 800 és 1000 dollár (287 200 és 359 000 forint) közé becsli, ez azonban nagyban függ a szezontól. A fentiekben közölt összeget a lassabb szezonban tudja megkeresni. Ehhez még azt is hozzáteszi, hogy mindezt úgy keresi meg, hogy csupán heti 25-30 órát dolgozik. A fentiek alapján tehát havonta 1 148 800 és 1 436 000 forint közötti dollárt keres. A vendéglátóiparban 100 százalékig a borravalótól függsz” – hangzik el a videóban. A borravaló mértéke egyébként Amerika-szerte 15 - 22 százalék között mozog a pincér elmondása szerint.

