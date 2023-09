Csodálkoznak a német befektetők: komoly béremelés kell a legendás magyar gyárban

Nem értik a német befektetők, hogy miért kell a hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyárban kétszámjegyű százalékos béremelést adni a dolgozóknak. Az üzem ügyvezetője arról beszélt, hogy most a dolgozók 12 százaléka indonéz, de több külföldit nem terveznek alkalmazni.

A dolgozók megtartása érdekében két számjegyű béremeléseket kell adni, ez Németországból nézve enyhén szólva is furcsa - mondta a Telex szerint egy sajtóeseményen Hideg Gábor, a hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyár ügyvezetője. Az üzemet 1992 óta a német Villeroy & Boch szakmai befektető birtokolja, és most ősszel évi 10 százalékos emelésnél és plusz 6 százalékos bérkiegészítésnél tartanak, de arra számítanak, hogy még ezzel sem tudják majd teljesen ellentételezni az inflációt, azaz értéken tartani a fizetéseket.

Bár a gyár bérszínvonala 40 százalékkal magasabb mint a környező cégeknél, így is munkaerőhiánnyal küzdenek, nemrég volt olyan időszak, amikor attól tartottak, nem lesz elegendő ember a gyár működéséhez. Így az üzemben dolgoznak külföldiek is, most az állomány 12 százaléka indonéz vendégmunkás, de vannak szerbek és ukránok is - de több külföldit nem terveznek alkalmazni, mert többe kerülnek, mint a magyar dolgozók. A cégvezető elmondta, nem a magyarok helyét veszik el a külföldiek, hanem segítenek abban, hogy a gyár működni tudjon, és mindenkinek legyen munkája.