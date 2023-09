Szokatlan béralku hódít a magyar munkahelyeken: ők tudnak sok pénzt kisajtolni a főnökükből

Egy felmérés szerint az egyetemisták kétötödét ma már nem tudják anyagilag támogatni a szüleik, ők ha ennek ellenére mégis továbbtanulnak, dolgozni mennek a tanulás mellett. Számukra jó hír, hogy ma már szinte biztosan el tudnak helyezkedni, havonta akár 120-160 ezer forintot is megkereshetnek heti 20 órában, egyes helyeken ennek akár a dupláját is. Sőt, új trend, hogy az igazán piacképes tudásra rárepülnek a munkáltatók, és licitálnak a jelöltekre, akár a béralkuig is eljuthatnak.

Sokan kényszerből, mások azonban tudatosan, a tapasztalatszerzés miatt vállalnak diákként munkát. Akinek elsősorban a pénzre van szüksége, az ma már találhat diákként is kifejezetten jól fizető állásokat, aki pedig a tapasztalatra hajt, az később sokkal simábban csusszanhat át a munka világában – hiszen a cégek nagyra értékelik releváns tapasztalatot.

De nem csak egyéni, nemzetgazdasági szempontból is egyre fontosabbak a diákmunkások, Dénes Rajmund Roland, a Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnöke szerint óriási szükség van rájuk.

A meglátásom az, hogy nemcsak Magyarországnak lenne nagyon nagy szüksége diákmunkásokra, hanem egész Európának, sőt, az egész világnak, ám egyedül itthon kezelik ezt a kérdést speciális diákszövetkezeti keretek között. Ezen kívül pedig ugye ne felejtsük el, hogy 25 év alatti munkavállalók adómentességet élveznek. A diákokra szüksége van a piacnak nem csak aktuálisan, de mint a jövő munkavállalójaként, hiszen a diákmunka egyfajta átmenet a tanulás és a felnőtt élet között, ami nagyban megkönnyíti az átjárást majd. Ez még abban az esetben is így van, ha a fiatal nem pont a szakterületén helyezkedik el, hiszen akkor is lesz tapasztalata, felelősséget vállal, ami óriási előny azokhoz képest, akik felsőoktatási tanulmányaik alatt nem dolgoztak egy percet sem. Arról nem is beszélve, hogy mennyire fontos az első munkaerőpiaci impulzus, a sokrétű tapasztalat, hogy később könnyebben megtalálja, mi az, ami számára boldogságot tud nyújtani

- nyilatkozta a szakember a Pénzcentrumnak. Ezenkívül a megkeresett jövedelemből a diák fogyaszt, vásárol, mely kedvező a gazdaságnak is, illetve amennyiben adózik is a munkája után, az államnak is származik belőle bevétele.

Adómentesség 25 év alatt 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiataloknak bizonyos mértékig és a törvényben meghatározott jövedelmeik után nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A kormányzat ezzel is ösztönzi a fiatalok munkába állását. Ennek elsődleges oka az erős munkaerőhiány idehaza: mivel egyre nehezebb újabb munkaerőt bevonni az aktív korosztályból, igyekeznek mozgósítani a teljes munkaerőtartalékot - áll az Oeconomus elemzésében.

Fiatalok, tudatosak

"Az elmúlt 8-10 évben az a tapasztalatom a szűréseknél, a kiválasztásoknál, hogy nemcsak a munkaerőpiacnak van óriási nagy szüksége rájuk, hanem a diákok részéről is egyre nagyobb az érdeklődés. A legkeresettebb diákmunkások azok, akik beszélnek nyelveket, és az IT vagy gazdasági-pénzügyi tanulmányokat folytatnak, de hihetetlen nagy a kereslet a fizikai munkára is, akár bolti kisegítői, akár könnyűipari pozíciókra. Igaz, ez nem a legnépszerűbb, hiszen a felsőoktatásban tanulók szeretnének azon a területen dolgozni, amelyikben tanulnak. Sokkal, de sokkal tudatosabbak, mint néhány évvel ezelőtt, és nagy előnyük, hogy megtanulják értékelni a pénzt, amit megkeresnek. Szóval pénzügyileg is tudatosabb felnőttek lesznek, ami egy nagyon fontos skill a mostani világban"

- vázolta tapasztalatait az elnök. Arra a kérdésre, hogy a nyári munkakeresési bumm kitarthat-e az ősszel is, Dénes Rajmund Roland azt válaszolta, egészen biztos benne, hiszen a diákmunkán – 10-15 százaléka történik nyáron, és 85-90 százaléka pedig a tanév alatt:

Szeptember elején, az albérletkeresés, a beiratkozás, az órafelvétel környékén van némi visszaesés, ám amint lecseng ez az időszak, ismét megnő az érdeklődés. Ennek az is az oka, hogy a nehezebb gazdasági körülmények között, sok szülő nem tudná teljes mértékben finanszírozni gyermeke megélhetését, ha az nem dolgozna az iskola mellett.

A továbbtanulók kétötödét nem tudják anyagilag támogatni a szülők A felsőoktatásban történő továbbtanulás hatalmas lehetőség egy diák életében, ugyanakkor sok kiadással járhat. Az OTP Bank friss felmérésből kiderült , a megkérdezettek 57 százaléka inkább lemond a felsőfokú tanulmányairól, ha nem veszik fel állami képzésre. Az önköltség láttán azonban nem kell egyből lemondani az álmokról.

Az utóbbi években jelentősen emelkedett Magyarországon a fiatalok munkaerőpiaci részvétele, illetve bérfelzárkózást is láthatunk a korosztály esetében az országos átlaghoz képest. Heti 20 órával akár már 120-160 ezer forintot is meg lehet keresni, de akinek speciális tudása van, az ennek akár a dupláját is hazaviheti – persze ez ritka. De nyelvtudással, informatikai tudással, gazdasági, pénzügyi ismeretekkel általában 1800 és 2500 forint közötti órabéreknél akár 50, vagy akár100 százalékkal magasabb díjakat fognak a diákokra alkalmazni. A Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnöke egy új tendenciára is felhívja a figyelmet:

Ami még érdekes, hogy megjelent a diákfoglalkoztatás esetében is a béralku: bizonyos pozíciók esetében a munkáltató fizetési igényt kér be, és hajlandó többet is fizetni. Ilyen régebben sosem volt, legfeljebb a felső- vagy középvezetői rétegben.

Minden eddiginél fontosabb a gyorsaság A Z generáció tagjai már egy digitális nemzedék: „digitális bennszülöttek”, akik a képernyő előtt szocializálódtak, az elektronikus eszközök és a közösségi platformok az életük szerves részét képezik. Ebből adódóan nyitottabban kísérleteznek az új digitális megoldásokkal, ha azokkal időt és energiát spórolhatnak, és ezzel együtt új perspektívákat nyithatnak a szervezetek számára. Már nem számít újdonságnak az, ha egy diák álláskereső a mesterséges intelligencia segítségével írja az önéletrajzát, motivációs levelét vagy készül fel egy interjúra – emelte ki egy korábbi közleményben példaként Göbl Róbert, a Mind-Diák Szövetkezet elnöke. A gyors visszajelzés még egy generációnak sem volt annyira fontos, mint nekik: a fiatal jelöltek lemorzsolódásának leggyakoribb oka a lassú reakcióidőre és döntéshozatalra vezethető vissza.

A konkrét számok nyomában

Körbenéztünk, konkrétan mennyit lehet keresni diákmunkásként: a Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet oldalán fővárosi munkákat 1400-2200 forintos órabérért lehet találni:

Nagyon könnyű raktári munka: 1400 forint nap közben, 1500 forint 18h után

nap közben, 18h után A MÁV-START-hoz is lehet jelentkezni vonatfedélzeti vagy állomási pozíciókra: 1500-1800 forint/óráért

egy jogi gyakornok 2000 forintot kereshet óránként

Az euDiákok ajánlatában

a budaörsi Ikeában helyezkedhetnek el a diákok hétköznap 1600 forintos órabérrel, hétvégén 2400 forintos órabérrel,

órabérrel, hétvégén órabérrel, otthoni call centeres munkával 1824 forintot lehet keresni óránként,

lehet keresni óránként, rendszergazda gyakornokként pedig 2500 forint/óra a fizetés

A Fürge Diákon keresztül

marketinggyakornokokat 2171 forintért keresnek

holttesteket 1600 forintért,

éttermi dolgozókat1400-1700 forintos órabérrel.

A Mind-Diák Szövetkezeten keresztül például

irodai gyakornoknak 1800 forintért lehet elmenni dolgozni,

lehet elmenni dolgozni, gazdasági gyakornoknak 2000 forintért , és ugyanennyit kap egy beugró iratrendező munkatárs is.

, és ugyanennyit kap egy beugró iratrendező munkatárs is. Web Platform Engineering Intern bruttó órabére 2350 forint ,

, délelőtti csomagrendezéssel 2400 forintot lehet keresni.

Beleszámít a diákmunka a nyugdíjba?

Számos lehetőség áll rendelkezésre a diákmunka módjának megválasztásához: lehet dolgozni munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka keretében, vagy diákszövetkezet tagjaként. A munkaviszonyban végzett tevékenység biztosítási kötelezettséggel jár, a munkaviszonyban álló diák munkavállaló biztosított lesz, szolgálati időt szerez erre az időtartamra, és nyugdíjhoz figyelembe veendő keresetet.

Az Iskolaszövetkezet keretében végzett tevékenység nem szolgálati idő, de a díjazásnál alkalmazni kell a minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra vonatkozó szabályokat - összegzi a szabályokat az ado.hu.