Óriási a közmunkáshiány Magyarországon: nincs mit tenni, itt a polgármesterek nyírják a füvet

Egyre kevesebb helyen vannak közmunkások az országban, sokszor már a polgármestereknek is be kell állniuk dolgozni – adta hírül az ATV Híradó.

A csatorna riportja szerint lassan teljesen eltűnnek a településekről a közmunkások, és már most is vannak olyan falvak, amiknek a vetőik saját maguk kénytelenek füvet nyírni, illetve más kétkezi munkát elvégezni. Vallér Péter Mezőcsokonyán polgármestere például arról beszélt, hogy néha annyira kevés a dolgos kéz, hogy a falu fóliasátraiba neki is be kell állnia betakarítani. Süle Tibor, Alsóbogát első embere pedig elmesélte, legutóbb kénytelen volt kistraktorra ülni és füvet nyírni. Mint mondja, az utóbbi egy-két évben már teljesen elfogytak a segítői. Szerinte ráadásul már a nagyobb településeken is egyre jellemzőbb probléma a közmunkás hiány.