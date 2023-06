Tévében toborozzák a melósokat a Fülöp-szigeteken Magyarországra: ekkora fizetést ígérnek nekik

Egy helyi tévéműsorban nagyjából 195 ezer forintos fizetést kínáltak a Fülöp-szigetekieknek, ha Magyarországra jönnek dolgozni. A riport szerint 10 ezer filippínó vendégmunkásra van szükség itthon.

10 ezer Fülöp-szigeteki vendégmunkásra van szükség Magyarországon - hangzott el a helyi TV Patrol riportjában, amit a 444 szúrt ki. Ebben elmondták azt is, hogy a filippínókat jórészt gyári vagy mezőgazdasági munkára keresik, és nettó 520 eurós (kb. 195 ezer forintos) fizetést ígérnek nekik.

A riport szerint a vendégmunkásoktól elvárás a legalább középiskolai végzettség, az angol nyelv alapfokú ismerete, 2 év tapasztalat a munkakörben, a fizikai fittség és bizonyos esetekben a megfelelő magasság is. Sőt, egy nő azt is elmondja, hogy azért is várja hazánk szívesen a Fülöp-szigetekieket, mert ők is római katolikusok.