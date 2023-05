Végzetes hibát vét sok ezer magyar dolgozó: nem is sejtik, mekkora bajba sodorják magukat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Manapság hazánkban is egyre megszokottabb dolog, hogy egy irodai munkakörhöz céges laptop is társul. A home office-al és a hibrid munkavégzéssel pedig sokak szemében az irodai gép gyakorlatilag átvette az otthoni helyét. Fontos azonban, hogy a céges tulajdont nem szabad sajátunkként kezelni, nem csupán a munkánk és magánéletünk egyensúlyát boríthatja fel az annak állandó használatára való hagyatkozás, hanem ha nem vigyázunk könnyedén kínos helyzetbe, vagy akár komolyabb bajba is sodorhat, ha meggondolatlanul használjuk a munkaadónktól kapott laptopunkat.

Manapság a legtöbb irodai munkához a dolgozóknak munkahelyi laptop is dukál, ennek szerepe pedig a home office-ra, majd sok helyen a hibrid munkavégzésre való átállással az utóbbi időben minden eddiginél fontosabbá vált. Nem csoda, hogy a magyarok jelentős része már gyakrabban használja ezeket a gépeket, mint saját otthoni készülékeiket, adott esetben pedig érthető, ha úgy kezdjük el kezelni, mintha a sajátunk lenne. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A HuffPostnak nyilatkozó Jaqueline Pitter, IT szakértő szerint a laptopok szinte megkerülhetetlen produktivitási eszközökké váltak, mind a személyes életünk, mind pedig a munkahelyi tevékenységeink területén, és éppen ezen kényelmes jellegük miatt képesek arra, hogy elmossák a két közeg közti határokat. A lapnak nyilatkozó vezető szakértők szerint viszont érdemes mindenek előtt a munka és a magánélet közötti egyensúlyt szem előtt tartani és nem engedni a "két világot áthidaló eszközök" által jelentett csábításnak. Ahhoz hogy segítsenek abban, laikusként hogyan tarthassuk magunkat ehhez az alapvetéshez, megosztották mik azok a tevékenységek, amiket jó szívvel soha nem végeznének a céges laptopjukon. A céges gépet soha nem szabad a sajátunkként kezelni Az IT szakemberek szerint az első és leginkább tudatosítandó szempont, hogy a cégünk által tulajdonolt laptopot soha nem szabad a sajátunknak tekinteni. Értelemszerűen pedig ez azt is vonja maga után, hogy másmilyen hozzáállással kell használnunk, mint a saját, privát gépünket. A munkahelyi laptopunk, akármennyit is használjuk, illetve hordjuk magunkkal, nem lesz a saját tulajdonunk, mégis ugyanúgy kell rá vigyáznunk, mint ha az lenne Árulja el Pitter, aki szerint az említett felelősség része többek között az, hogy nem szabad félvállról venni, ne adj Isten kikapcsolni a biztonsági funkciókat. Lehet, hogy kényelmetlennek tűnik egy állandó értesítéseket küldő - nem is általunk választott és telepített - vírusirtó, nem szabad kikapcsolnunk, csak rajtunk áll ugyanis, hogy megvédjük a gépen lévő adatokat. Mindig zárjuk le a laptopot, ha épp nem használjuk A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy éppen a rajta lévő érzékeny információk miatt az is fontos, hogy soha ne hagyjuk a gépünket felügyelet nélkül, könnyen hozzáférhető állapotban. Kiberbiztonsági szakértőként mindig ügyelek rá, hogy lezárjam a laptopom, akárhányszor elhagyom a "munkaállomásom", bármennyire is kell akár pisilnem - árulta el Aviv Levi kiberbiztonsági szakértő. A szakember elmondása szerint a nem lezárt munkahelyi gép bárkinek nyitott kapu lehet, mint titkos munkahelyi információk, mind személyes, vagy hitelkártya-adataink megszerzéséhez. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A munkáltatónk ugyanis a szakemberek elmondása szerint szinte bármilyen indokra hivatkozva visszakérhetik és átnézhetik a laptopunkat, így pedig könnyen betekinthetnek korábbi aktivitásunkba, többek között a különböző messenger alkalmazásokon keresztül folytatott beszélgetéseinkbe is. Jellemzően persze ilyen drasztikus megoldásokhoz a cégek csak akkor folyamodnak, ha felmerül a gyanúja, hogy valamilyen bizalmas információt szivárogtathattunk ki, utóbbi esetben viszont nem érdemes abban reménykedni, hogy ezen tettünket titkokban tudjuk tartani. Mindezen felül viszont számos cég használ megfigyelő szoftvereket arra, hogy monitorozza dolgozóik napi tevékenységét, megfigyelve milyen oldalakat látogatnak, illetve mivel töltik idejüket a céges laptopot használva. A szakemberek szerint igen elterjedt, hogy a cégek kiberbiztonsági okok miatt nagyon alapos megfigyelés alatt tartják a dolgozók gépeit, ezért is intenek óva attól, hogy - akár a munkatársakkal is - ezen folytassuk a személyesebb, de különösen a munkahelyünkre nézve kényes témát érintő beszélgetéseinket. A keresőmotorral és a levelezésekkel is érdemes vigyázni Nem csak messenger alkalmazásokon folyó beszélgetésünkre, de Google-ös kereséseinkre is érdemes odafigyelni. A szakemberek óva intenek attól, hogy bármilyen olyan jellegű dologra keressünk rá a céges laptopunkon, ami ha kiderül kínos, vagy érzékeny lehet. A szakértők figyelmeztetnek rá, hogy az alkalmazottak megfigyelésére használt eszközökkel a keresőmotorokba gépelt, vagy e-mailen küldött információkra is ráláthatnak. Óvakodj a pornótól Magától értetődőnek tűnhet, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy az érzékeny, vagy káros tartalmak megnyitását érdemes kerülni munkahelyi gépről. Ide nem csak a pornóoldalakkal, de a szerencsejátékot, illetve az illegális, vagy káros tevékenységeket bemutató oldalak, vagy videók megnyitásával is bajba sodorhatjuk magunkat. A kiberbiztonsági szakértők szerint egyébként, hiába tűnnek ezek a tanácsok kézenfekvőnek, meglepően sok esetben találkoztak már olyan munkavállalókkal, akik ezekhez hasonló tartalmakkal okoztak maguknak komoly problémát a munkahelyükön, az olyanokról nem is beszélve, akik kínos helyzetbe kerültek mindemiatt. A személyes dokumentumokat ne teregessük ki az asztalra Számos munkaadónál sztenderd eljárás, hogy a kilépés után gyakorlatilag egyből blokkolják a dolgozóik hozzáférését a belső szerverekhez, adott esetben a korábbi munkaeszközükhöz, azaz a céges laptophoz is. Egy ilyen helyzet pedig, bármennyire is biztosnak érezzük éppen a munkahelyünket, mindig a fejünk felett lebeg. Épp ezért soha nem érdemes a privát életünkhöz kötődő képeket, szövegeket tartani a céges gépünkön, már csak azért sem, mert ha nem mentődnek a felhőbe, bármikor örökre elveszíthetjük őket. Ezen kívül pedig személyes emlékeink nyilván nem tartoznak senkire az ex-kollégáink közül. Éppen ezért a szakértők szerint érdemes minden ilyen dokumentumot törölni, ha kilépünk, vagy elbocsátanak minket a jelenlegi munkahelyünkről. A szakemberek szerint tehát hiába tűnhet kényelmetlennek a személyes tevékenységeink teljes kizárása a munkahelyi gépünkről, mindenképp szükséges meghúznunk ezt a vonalat, ha nem szeretnénk minden titkunkat kiteregetni a munkaadónk elé. Érdemes ezen felül mindig szem előtt azt az egyszerű tényt, hogy a céges laptopunk nem a miénk, a felelősségünk viszont nem hogy kevesebb, hanem éppen több, amikor használjuk azt.

Címlapkép: Getty Images

