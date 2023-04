Milyen bevétele van egy hajléktalannak? Ebből élnek az utcára tett magyarok

Magyarországon 2022-ben 20-40 ezer hajléktalan élhetett, közel felük Budapesten, ugyanis biztos lakhatás hiányába az ország más részeiről is sokan a fővárosba jönnek, hogy itt próbáljanak meg boldogulni valahogy - írja a G7. Nem könnyű a magyar hajléktalanok élete az utcán, a kéregetésből, újságárulásból, üveg- és fémhulladékgyűjtésból próbálják magukat fenntartani.

A magyar hajléktalanok számára nincs sok lehetőség, ha bevételi forrásokról van szó. A lap által megkérdezett Zoltán például szintén hajléktalan nagybátyjával naponta 25-30 kilométert tett meg, fémet és üvegeket gyűjtöttek. Üvegekből összejött napi 1500-2000 forint, és két-három nap alatt 15-20 kiló fémet is gyűjtöttek, amiért nagyjából 7000 forintot kaphattak. Elmondása szerint a fémgyűjtés nagyon szezonális, mert ünnepek alatt termelődik sok fémhulladék, és nyáron a bulinegyedben. Egy időben kéregetett is, a Corvin-negyedtől a Deák téren át a Király utcáig, majd vissza. Ezzel akkor legalább 3-4 ezer forintot keresett, de volt, hogy akár 30 ezret is. Turistáktól többször kapott 50 euró közeli összeget, ám egyszer 200 euróval is kisegítették.

Egy kéregetésből élő fiatal a lapnak azt mesélte, hogy beutazta Európát, mindenhol, ahová ment kéregetésből élt. Tapasztalatai szerint Budapesten hónap elején nagyon bőkezűek az emberek, főleg amikor ittasak, ám „a hónap végén le vannak égve, és jóval kevesebbet tudnak adni”. Egyszer a Király utcán ment végig kéregetve a Deák tértől a nagykörútig, és 17 ezer forintot gyűjtött, ami számára rekord.

Egy másik hajléktalan azt mesélte, hogy a Covid-járvány végén különösen sok pénzt kapott járókelőktől: volt, aki 2 ezer forintot, míg mások akár 10 vagy 20 ezret is adtak neki, amit ő annak tud be, hogy az emberek egészen más tudatállapotba kerültek a járvány végére. Többen a Fedél nélkül című újság terjesztői, így jutnak bevételhez.