Így kereshetsz milliókat a tengerparton ücsörögve: egyre többen vágnak bele, valahol adóznod sem kell

Egzotikus tengerpart, csendes vidéki település vagy egy nyüzsgő nagyváros - digitális nomádként akárhol lehet az irodád, sok helyen ráadásul nagyon kedvező adófeltételek mellett dolgozhatsz. Noha a vándorló életmód kecsegtető lehet, alapos tervezés és előrelátás nélkül nem érdemes belevágni egy ilyen vállalásba. Mutatunk néhány lépést, mely segít felkészülni az utazáshoz.

Digitális nomádként tevékenykedni izgalmas életmód. Az elképzelés, hogy bárhonnan dolgozhatsz világszerte, ha van egy stabil internetkapcsolatod egyre több ember számára válik vonzó és megvalósítható lehetőséggé. De kik is azok a digitális nomádok? Jellemzően laptoppal felszerelt freelancerek, vállalkozók vagy helyfüggetlen munkát végző munkavállalók, akik a világot beutazva végzik tevékenységüket.

Az elmúlt négy évben robbanásszerűen megnőtt az ilyen életmódra váltók száma, a Covid-járvány pedig tovább gyorsította ezt a folyamatot. 2022-ben több mint 35 millió digitális nomád élt világszerte. A legtöbben Észak-Amerikában (56%) váltottak erre az életmódra, ezt követi Európa 27%-kal, míg a világ más régiói a digitális nomád lakosság mindössze 17%-át teszik ki.

A digitális nomád lét elterjedését segíti az is, hogy egyre több ország figyel fel annak pozitív gazdasági hatásaira. A legtöbb digitális nomád ugyanis hazájában keresi a napi betevőt, a pénzt azonban már egy másik országban költi el. Vagyis a fogadó ország is profitál a helyzetből, anélkül, hogy komolyabb kötelezettséget vállalna az utazni vágyókért. A fent vázolt helyzet miatt évről-évre egyre több ország teszi elérhetővé a digitális nomád vízumot, mely lényegesen hosszabb tartózkodást tesz lehetővé, mint például egy turista vízum.

A digitális nomád vízum igénylésekor az egyik legnagyobb gondot a vízummal járó adóügyi vonatkozások jelentik. Bizonyos országok elvárják, hogy teljes adót fizess, más országokban adókedvezményekkel vagy speciális adókulcsokkal kecsegtetnek és vannak olyan országok is, ahol lényegében nincsen adó. Mivel a válasz sok mindentől függ, kiemelten fontos, hogy az utazás előtt egyeztessünk egy bevándorlási és adójogásszal, hogy segítsen megérteni a helyzetünket, és rámutatni, hogy pontosan kinek kell adóznia – már ha kell -e egyáltalán. Van ugyanis egy maroknyi ország, akik olyan digitális nomád vízumot adnak, amely nem jár adófizetési kötelezettséggel a távmunkások számára. Az EU-ban egyelőre Horvátország és Görögország nyújt adómentességet, de világszerte is találhatunk hasonló célpontokat, így érdemes folyamatosan ellenőrizni az aktuális szabályozásokat és az adómentesség feltételeit.

Az interneten kutatva számos oldalt találhatunk, ahol az utazást megelőző lépéseket összegyűjtik. Ezekből gyűjtöttünk most össze mi is néhányat.

1. Válaszd ki az úticélt

A digitális nomád életre való felkészülésnek a legszórakoztatóbb része a szívünknek kedves útiterv megalkotása. Egzotikus tengerpart, egy csendes vidéki település vagy egy nyüzsgő nagyváros - legyen bármi is a preferenciánk, egy dolgot mindenképp tartsunk szem előtt: a legfőbb a biztonság. Természetesen az utazás mindig jár némi kockázattal. Fontos azonban, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nemünk, etnikai hovatartozásunk, vallásunk, szexuális irányultságunk, politikai nézeteink vagy identitásunk más aspektusai miatt milyen különleges kihívásokkal szembesülhetünk. Ez azt jelenti, hogy utána kell nézni a vonatkozó szabályozásoknak, tisztába kell kerülnünk a helyi kulturális normákkal. Ajánlott barátaink, családtagjaink véleményét is kikérni és az ide tartozó blogokat, közösségi oldalak csoportjait is felkeresni.

2. Mérd a pénzügyi helyzeted és a képességeid

Egy ilyen utazáshoz stabil átlagjövedelem és legalább fél évnyi tartalék ajánlott. Törekedjünk a hitelállományunk minimalizálására, csökkentsük a felesleges kiadásainkat (főként azokat, melyek az utazáshoz nem szükségesek) és kezdjük el folyamatosan monitorozni a költéseinket, bevételeinket.

Mielőtt bármibe is belevágnál fontos, hogy felmérjük, milyen piacképes készségekkel rendelkezünk és milyen adottságokra lehet leginkább szükségünk az adott helyszínen, illetve a nomád életmód során. Az általunk birtokolt tudást két kategóriába lehet sorolni:

Hard skillek: egy munkavállaló mérhető, igazolható készségei, mint a szakirányú végzettség és technikai kompetenciák, azaz minden, ami hivatalos vizsgával vagy bizonyítvánnyal igazolható. Számos munkakör tartozik ide, a teljesség igénye nélkül az írás, kreatív munkák (pl: vágás, grafikai munka), nyelvoktatás, marketing, web/alkalmazásfejlesztés, segítség és tanácsadás területéről érkezik a legtöbb nomád.

Soft skillek: nem szakmai jellegű, személyes és szociális készségek, amik a szakmai tudáson túl meghatározzák egy ember beilleszkedési képességeit az adott környezetben. Elsősorban az utazásnál, illetve az azzal kapcsolatos logisztikai problémák leküzdésénél jönnek jól. Ide tartozik a kiváló kommunikációs és szervezőkészség, a problémamegoldás és döntési képesség, a higgadtság és a koncentrációképesség.

3. Gyűjtsd össze a szükséges dokumentumokat

Útlevél: Ha az Európai Unión kívülre szeretnénk utazni minden esetben magunkkal kell vinnünk az útlevelünket. Jóllehet bizonyos, nem európai országokba való belépéshez (pl: Törökország) egy személyi igazolvány is elegendő, de jobban járunk, ha magunknál tartjuk, mivel a hatóság ez alapján ellenőrizheti legkönnyebben a személyazonosságunkat.

A belső határok nélküli schengeni térség egyik országából a másikba már szabadon utazhatunk, akár útlevél nélkül is, viszont a személyi igazolvány feltétlen legyen nálunk. Már csak azért is, mivel a schengeni szabályok értelmében kivételes körülmények között, amikor veszély fenyegeti a közrendet vagy a nemzetbiztonságot, a tagállamok ideiglenesen visszaállíthatják a határellenőrzést. Fontos, hogy ellenőrizzük a lejárati dátumot jóval a tervezett indulás előtt, hogy legyen idő megújítani, ha szükséges!

Vízumok: Az úti céltól és a tartózkodás hosszától függően szükség lehet speciális vízumra. Egyes esetekben elegendő egy egyszerű turistavízum, de egyre több ország kínál speciális „digitális nomád” vízumot is, bizonyos esetekben pedig a munkavállalási vízum lehet a megoldás.

Egészségbiztosítás: Egyes országok megkövetelik a látogatóktól az egészségbiztosítást, akár nemzetközi biztosítási csomagon, akár helyi szolgáltatón keresztül. Győződj meg róla, hogy rendelkezel a szükséges fedezettel, hogy ne ütközz problémákba, amikor megérkezel a kiválasztott országba.

Nemzetközi vezetői engedély: Amennyiben olyan országban szeretnénk vezetni, mely nem EGT tag és nem tagja a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezménynek, javasolt a nemzetközi jogosítványt kiállítani. Legtöbb esetben nem kérik, de hosszabb tartózkodás esetén szükség lesz rá, főként az autókölcsönzéshez, illetve közlekedési vétség és baleset esetén.

Adók: A legtöbb adópolitika egyelőre nem a helytől független munkavégzésre lett szabva. Az EU-ban például még akkor is ki kell választania egy "adóügyi illetőséget" (azaz egy olyan helyet, ahol az ember az idő nagy részét tölti, ahol háza van, vagy ahol más jelentős vagyontárgya vagy érdekeltsége található), hogyha az év jelentős részében úton vagyunk. Meg kell győződni arról is, hogy megfelelően teljes munkaidős, önálló vállalkozói vagy szerződéses alkalmazottként vagy besorolva, mivel ezek a besorolások hatással lehetnek az adóstátuszodra. Digitális nomádként a mi felelősségünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy eleget teszünk a kötelezettségeinknek.

4. Beszélj a főnököddel

Kiválasztottad az úticélt és elegendő információval rendelkezel a fogadó országról. Remek, a következő nagy akadály, amit le kell küzdeni, hogy a főnököd (legyen az hagyományos munkaadó, vagy akár a szabadúszó ügyfeleid) is támogasson az elképzelésedben.

Ha még nem dolgoztál távmunkában, először is fel kell mérned, hogy ez megvalósítható-e a munkakörödben. Ha igen, akkor se rohanj azonnal a főnöködhöz és ne is küldj neki azon nyomban e-mailt. Inkább gondosan készítsd elő az érveid és egy részletes tervet, amit megoszthatsz a feletteseddel és az érintett kollégákkal.

Emeld ki a távmunka előnyeit a szervezet számára is. Nézz utána az iparági trendeknek, beleértve azt is, hogy a versenytársak kínálnak-e távmunka-lehetőségeket, így ezeket is felhozhatod példaként. Ezután térj ki a saját helyzetedre, és magyarázd el, hogy a távmunka milyen módon befolyásolná a munkavégzésed. Lehetővé tenné, hogy jobban végezd a munkád? Javítaná a teljesítményed? Ha igen, hogyan? Mutass be egy szilárd érvet, és a személyes nézőpontot egészítsd ki egyértelmű adatokkal. Végezetül győződj meg róla, hogy részletes tervet állított össze a távmunka-megállapodásra vonatkozóan, beleértve az időbeosztást, a szükséges eszközöket, valamint azt, hogy hogyan lesz nyomon követve a teljesítményed.

Ezenkívül fontos figyelembe venni, hogy a munkaköröd mennyi szinkronkommunikációt igényel. Sok munkakör esetében előfordulhat, hogy a csapattársakkal vagy az ügyfelekkel azonos időzónában kell tartózkodni. E kihívások némelyike leküzdhető, míg néhányat nehezebb kezelni.

A tervezés során nem csak a feletteseinkkel érdemes beszélni, de a HR-rel, a jogi, az IT- és a szervezeten belüli bármely más részleggel is, amely érdekelt lehet abban, hogy hol végzed a munkádat.

Mérd fel a különböző oldalakról érkező aggályokat és kutass a témában! Ha például az időzónák problémát jelentenek, akkor új célállomást is lehet keresni, vagy vállalni, hogy a kései órákban is fennmaradsz a gördülékeny munkamenet fenntartása érdekében.

Sokan sokféle megoldást találta ki a felvetődő kérdésekre. De ha egyszerűen nem lehet a munkáltatót rábeszélni, akkor két választás marad: vagy feladod digitális nomád törekvéseid, vagy keresel egy új, nagyobb rugalmasságot lehetővé tevő állást. Ez jelenthet egy új állást a jelenlegi szervezeténél, egy teljesen új munkáltatót, vagy akár a szabadúszóként való munkavégzést is. A szabadúszás egyre gyakoribb lehetőség a digitális nomádok körében. Viszont nem számít, hogyan alakítod ki a munkád, a másik oldal - legyen az ügyfél, főnök, partner vagy bárki más - elvárásait proaktívan kell kezelni és ki kell dolgozni egy tervet az új munkamódszerre való átálláshoz.

5. Találd meg a közösséged

A digitális nomáddá válás jogi és logisztikai kihívásokkal jár, de az egyik legnagyobb akadály a magány és az elszigeteltség. Ennek leküzdéséhez elengedhetetlen, hogy külföldön is kapcsolatot teremts hasonló gondolkodású emberekkel. A digitális nomádlétet segítő, főként külföldi oldalak és a helyi közösségimédia-felületek jó kiindulópontot jelenthetnek, de te magad is kezdeményezhetsz eseményeket vagy létrehozhatsz összejöveteleket. Indulás előtt érdemes megtekinteni, hogy milyen co-working terek vannak az adott országban. Ezzel nem csak költségeinket tudjuk csökkenteni, de egy inspiráló közegben is találhatjuk magunkat és hasonló gondolkodású nomádokkal ötletelhetünk. Európa zsúfolásig megtelt olyan co-working terekkel, amelyek a világ minden tájáról gyűjtik össze a kiváló üzleti beállítottságú vállalkozókat, kreatívokat, de más kontinensen is bőséggel találunk lehetőségeket.

6. Ne csak vegyél, adj is vissza

Amikor utazol, nyomot hagysz a környezetben, ezért a te felelősséged, hogy többet adj vissza, mint amennyit elveszel. Csökkentsd a karbonlábnyomodat, és találj módot arra, hogy jótékonysági adományokkal vagy önkéntes munkával támogasd a helyi gazdaságot! A digitális nomád lét jótékony hatással lehet a helyi gazdaságokra, de elengedhetetlen, hogy a helyiekkel együttműködjünk, és elkerüljük a kizsákmányolásukat. Válaszd ki körültekintően az úti célokat és a tevékenységeket, és vedd fontolóra az olyan vidéki lehetőségeket, amelyek gazdasági előnyökkel járnak a közösségek számára! A különböző együttélési programok, amelyek segítenek a résztvevőknek a helyi közösségekbe való beilleszkedésben, remek lehetőséget nyújtanak egy új kultúra megismeréséhez, miközben a helyi közösségnek is értéket teremtenek. Ha érdeklődést mutatsz az emberek kultúrája és szükségletei iránt, az segíthet személyes kapcsolatot teremteni a helyiekkel.

A digitális nomádokat támogató startupok egyre nagyobb része az utazásszervezés és közösségteremtés mellett a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt fektet. Szerintük a digitális nomád életmód során fontos, hogy igyekezzünk elsősorban helyi termékeket vásárolni, minimalizáljuk a műanyagfogyasztásunkat és szabadidőnkben vegyünk részt jótékonysági eseményeken vagy önkéntes munkában.

A digitális nomádok a helyi gazdaságok számára jelentős lökést adhatnak. A helyiekkel való aktív együttműködés nélkül azonban az egyébként hasznos co-living és coworking terek egyfajta buborékká válhatnak, melyből a helyiek nem igazán profitálnak.

Ahelyett, hogy olyan népszerű úti célt látogatnál meg, amelyet már elárasztottak a turisták, érdemes lehet kevésbé ismert, akár vidéki desztinációkat is megcélozni. Számos ilyen társlakóhely csodálatos lehetőséget kínál egy új kultúra megismerésére, miközben gazdasági előnyöket biztosít olyan közösségeknek és elnéptelenedő településeknek, amelyeknek valóban szükségük van rá.