Itt a bizonyíték: hihetetlen, de ennyit keres egy magyar postás Ausztriában

Egy postásként Tirolban dolgozó magyar nő a TikTok csatornáján osztotta meg, mennyit keres pontosan. A kinti bérekkel összehasonlítva talán nem tűnik kifejezetten jó fizetésnek az 1300 euró+juttatások, ám a hazai postásbéreknek a többszöröse.

Több alkalommal is foglalkoztunk már a postai fizetésekkel a Pénzcentrum oldalán, nem csak a hazaiakkal, de a külföldiekkel is. Most a TikTokon egy Ausztriában, az osztrák posta (Österreichische Post) kötelékében dolgozó magyar nő osztotta meg, egészen pontosan mennyit keres: 1300 eurót. Mai árfolyamon számolva ez 501 ezer forint.

Juttatásként jár neki kajapénz minden évben, de ennek összege nem derül ki, ezen kívül minden egyes csomag után 6 centet kapnak. Elmondása szerint télen 150-250 csomagja van, nyáron pedig 60-150 között. Hogy ez naponta, hetente, vagy havonta, az nem derül ki, annyi biztos, hogy 250 csomagért 15 euró jár. Ha ezt naponta teljesítené, az plusz 300 eurót jelentene havonta. Ezen kívül, a videóban ugyan nincs róla szó, de Ausztriában a munkavállalóknak jár 13. és 14. havi fizetés is!

Hazai viszonylatban, itthonról nézve ez jó fizetésnek számít azért, bőven meghaladja a KSH által közzétett nettó átlagkeresetet, de az osztrák átlagbérekhez azért köze sincs, azok ugyanis ennél jóval magasabbak. "Ha az osztrák átlagbéreket vesszük alapul, akkor a Stepstone állásportál tavalyi országos felmérése szerint 49 609 euró az átlagbér, ami 3543 eurónak felel meg havonta" – írta decemberben a vg.hu, de ez nyilván bruttó összeg.

De nem csak Ausztriában, Németországban is tárt karokkal várják a magyar postásokat: nemrég a közösségi médiában megjelenő magyar hirdetéseken keresztül is toboroztak az ország bármely területére - ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt. Minimális németnyelvtudás és jogosítvány volt az elvárás. A felajánlott óradíj bruttó 14,06 euró, mely havonta bruttó 2165 eurót jelent, ami nagyjából 757 ezer forintnak felel meg.

A Pénzcentrum folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyar Postáról szóló híreket: mint ismeretes, tavaly októberben jelentették be, hogy ideiglenesen szüneteltetik 366 postahivatal működését, az irányítási és a szolgáltatási területekről pedig 300 munkavállalót elküldenek. Ám mint kiderült, a Magyar Posta Zrt. tavaly november 8-án kinevezett menedzsmentje a csoportos létszámcsökkentés szükségességét felülvizsgálta, és azt a korábban bejelentett szándékkal ellentétben a tervezett formájában nem kívánja végrehajtani.

Ennek ellenére egyre több dolgozó mond fel a Magyar Postánál, mert elegük van a rosszul szervezett munkakörülményekből. Még szeptemberben írtuk meg, hogy vállalat honlapján közzétett álláshirdetések egy részében szerepel a konkrét fizetés is. Ez alapján találta meg a Pénzcentrum, hogy jelenleg gyalogos kézbesítőket bruttó 300 ezres fizetésért toboroznak Budapestre.