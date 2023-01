Tömegével bocsájtják el a magyarokat innen: ez az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodhatnak

Tömegével rúgják ki a főtiszteket, tábornokokat a Honvédségtől, de úgy látszik, legalább az egészségügyi ellátásuk megmarad – írja a hvg.hu

A lap emlékeztet, megkezdődött a magyar hadsereg fiatalítása, ami már most azt jelenti, hogy tucatjával küldik el azokat az állományból, akik elmúlta 45 évesek és legalább 25 évet töltöttek tényleges szolgálati viszonyban. Az érintettek pontos számát hivatalosan továbbra sem tudni, de az biztos, hogy a „fiatalítás” elkezdődött.

Kisebb csavar azonban a történetben, hogy a szolgálati viszony megszüntetésével az érintettek elesnek az addigi speciális egészségügyi ellátásától is. A lap szerint éppen ezt orvosolnák most: egy friss kormányrendelet-tervezet szerint nekik és “biztosított családtagjaiknak” is elérhető lenne továbbra is ez az ellátás.