Jön a brutális áremelés a nyelvtanfolyamoknál: már idegen nyelven tudni is luxus lesz?

40 százalékkal drágulhatnak meg a nyelvtanfolyamok, mert a tanároknak muszáj többet kérniük, ha meg akarnak élni a tanításból.

Csaknem az eddig árak duplájára drágulhatnak a nyelvtanfolyamok Magyarországon, mivel a kata változása a nyelvtanárok esetében is alaposan felforgatta az eddig megszokott adózási rendet - írja a HelloVidék ma reggeli cikkében. Míg korábban kétszáz körüli volt azon nyelviskolák száma, melyeknek van ügyfélszolgálatuk, be lehet menni személyesen beiratkozni, ez a szám ma a százat sem éri el.

Csák János kulturális és innovációs miniszter július végén jelentette be, hogy a kormány a korábbinál nagyobb szabadságot ad bizonyos tanulmányi ügyekben az egyetemeknek és főiskoláknak – például magul dönthetnek arról, hány pontot adnak a felvételizőknek a nyelvvizsgáért, és hogy milyen nyelvvizsga-követelményhez kötik a diplomák kiadását. Rengeteg hallgatónak komoly problémát jelentett az elmúlt években, hogy nem volt nyelvvizsgájuk, így a diplomát sem vehették át - nekik tavaly és tavalyelőtt így is kiadták, mert a covid-helyzet miatt a nyelviskolák is závrva voltak.