Leesik az állad: milliós fizetéssel toboroznak kukásokat Németországba

A kukás nem tartozik a legnépszerűbb szakmák közé, holott nélkülük belefulladnánk a szemétbe. Egy csapatba három fő szokott jutni, ezek közül egy vezeti az autót, kettő pedig a szemetet szedi. Az új kocsikba már akár 10 tonna szemetet is elbír, amivel általában kétszer szoktak fordulni az alkalmazottak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jelenleg Budapesten egy hulladékrakodó kolléga, tehát egy kukás a teljesítménytől, a munkától függően 340-500 ezer forint bruttó fizetést is hazavihet – mondta el Tringer Ágoston, a Budapesti Közművek Zrt. (BKM) igazgatója. Sokan választják ezt a szakmát: körülbelül 1200 ember dolgozik jelenleg kukásként, akik között vannak nyelvések, zongoraművészek, de olimpiaérmes sportolók is. Ráadásul a szakmában még borravalóra is számíthatnak az emberek, hiszen sokan csúsztatnak a munkások zsebébe borravalót, hogy olyan tárgyakat is elvigyenek, amiket nem lenne szabad. Ezzel pedig napi 4000-5000 forint extra is bejöhet, amivel már nettő 350-400 ezer forintot is kereshetnek egy hónapban. Nyugat-Európában azonban már más a helyzet: Ausztriában átszámolva 800-900 ezer forintot, míg Németországban körülbelül 1 milliót keresnek havonta.

