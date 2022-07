Jelenléti ív 2022 ingyenes letöltés: milyen a jó jelenléti ív, mikor szükséges a használata?

Megannyi alkalommal írhattunk alá jelenléti ívet életünkben, azonban, ha a jelenléti ív készítése a mi feladatunk, könnyen gátakba ütközhetünk. Mit érdemes tudnunk egy jelenléti ív minta kapcsán, milyen információkat kell, hogy tartalmazzon a jelenléti ív? Milyen a jó jelenléti ív, ami minden fontos információt tartalmaz a szükséges adminisztrációhoz?

Cikkünkben eláruljuk, a jelenléti ív miért kell a munkáltatónak, és hogy milyen a jó jelenléti ív, ami tartalmazza az érkezés, a távozás és a munkaórák számát. Mi történik, ha valaki elmulasztja a jelenléti ív használatát? Ingyenes jelenléti ív minta: így készítsd, hogy tökéletes legyen!

Mi a jelenléti ív lényege?

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a jelenléti ív miért kell egy munkáltatónak, hiszen nyilvánvaló lehet, hogy ki hiányzik a csoportból. Nos, a jelenléti ív lényege az, hogy a hóvégi/hóeleji könyvelésnél, a fizetések kiküldésénél a munkáltató adminisztrációjában biztosan szerepeljen az, hogy ki mikor érkezett meg egy munkahelyre és hogy hány munkaórát, túlórát kell kifizetni számára. Emellett a jelenléti ív célja az is, hogy számontartsák, ki hány nap szabadságot használt már el és hogy mikor volt esetlegesen betegszabadságon, táppénzen.

Jelenléti ív nem csak munkahelyeken van (több intézményben a jelenléti ív mellett más mérési útja is van a munkahelyen töltött időnek, például belépőkártya), oktatási intézményekben is gyakran alkalmazzák – tipikusan szükséges jelenléti ív az egyetemi katalógusos előadásokon, felnőttképzéseken stb. A jelenléti ív kitöltéséről – amennyiben ez szükséges – semmi esetre se maradjunk le, mert ha nincs ott az aláírásunk a papíron, olyan, mintha be sem ültünk volna az oktatásra vagy mintha nem is dolgoztunk volna aznap (visszamenőleg pedig már senki sem fog rá emlékezni, hogy ki mikor volt szabadságon).

Milyen a jó jelenléti ív?

A jelenléti ív minta 2022 évében is attól függ, hogy mit szeretnénk mérni. A legtöbb esetben – például egy egyetemi előadáson – elég, ha felírjuk a nevünket, aláírásunkat a jelenléti ív adott helyére, azonban egy munkahelyi jelenléti ív ennél többet is kérhet. A jelenléti ív tartalma a következő adatokra terjedhet ki:

munkába érkezés ideje;

munkából való távozás ideje;

ledolgozott munkaórák száma;

túlórák száma;

a dolgozó aláírása.

Jelenléti ív 2022 ingyenes letöltés

A következő jelenléti ív minta segíthet egy saját jelenléti ív elkészítésében, sőt, akár le is tölthetjük és használhatjuk egyszerűen, kinyomtatva: