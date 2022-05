5 jel, hogy a kollégád egy nárcisztikus barom: így vedd észre, különben téged is megmérgez

Lényeges különbség van aközött, hogy a kollégánk, akivel napi több órára össze vagyunk zárva az nárcisztikus, vagy csak magabiztos. Míg utóbbi akár segíthet is nekünk, mentorálhat minket, addig a nárcisztikusok szinte már élvezettel tipornak minket a földbe. Így tudod felismerni őket és tenni ellenük.

Karrierünk során számtalan nehéz természetű kollégával találkozunk: vannak, akik kimerítenek, vagy untatnak, bosszantanak, esetleg egyenesen gonoszak velünk. De az összes olyan munkatárs közül, aki leszívja az energiánkat, talán a nárcisztikus a legrosszabb, akivel meg kell küzdenünk az évek során. Ezek az emberek elképesztően bizonytalannak tűnnek és nem bírják a kritikát, ha pedig hibáznak a saját kudarcaikat rád hárítják, téged okolnak érte. Azért sértik meg az önbecsülésünket, hogy a sajátjukat megerősítsék.

Marie-Line Germain, a Nyugat-Karolinai Egyetem professzora nyilatkozott a témában a huffpost.com-nak, amiben elmondta, hogy a megfigyelései alapján a nárcisztikus emberek sokszor találnak menedéket maguknak a munkahelyük biztonságában.

Gyakran kerülnek magas beosztásba, hiszen okosak és könnyen manipulálnak másokat. A munkahely pedig tökéletes terep erre. Ha jól csinálnak valamit, azt elismerik, vannak előrelépési lehetőségek. Ez pedig presztízskérdés náluk, hiszen ezeken nem biztos, hogy megkapják személyes kapcsolataiktól

– mondta Germain.

Mi az a nárcizmus?

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság meghatározása szerint a nárcisztikus személyiségzavar tünetei közé tartozhat az, ha az illető felsőbbrendűnek és tökéletesnek vizionálja magát. A legtöbben, akik ezzel a betegséggel „küzdenek" különlegesnek és egyedinek tartják magukat, folyamatos igényük van az emberek figyelmére és elismerésére, miközben mindenre jogosultnak érzik magukat. Éppen ezért is lehet az, hogy könnyedén, lelkiismeretfurdalás nélkül zsákmányolnak ki másokat és veszik el azt, amiről úgy gondolják, hogy jár nekik. Miközben bárkin átgyalogolnak a cél érdekében.

Fontos megjegyezni még mielőtt nárcisztikusnak bélyegezzük a kollégáinkat, hogy a szakemberek állíthatnak fel csak hivatalos diagnózist valakiről. De ennek a személyiségzavarnak az ismerete segíthet nekünk abban, hogy megtanuljunk határokat húzni abban az esetben, ha kénytelenek vagyunk valamilyen oknál fogva együtt dolgozni valakivel, akiről úgy tűnik, hogy illenek rá ezek az attitűdök.

Nagy különbség van a magabiztosság és a nárcizmus között

Fontos, hogy ne keverjük össze a magabiztosságot a nárcizmussal: előbbi jól érzi magát a bőrében, nincs szüksége arra, hogy állandóan a középpontban legyen. Ezzel ellentétben aki nárcisztikus úgy érzi, hogy mindig mindenkinek rá kell figyelnie és ővé az utolsó szó egy bezélgetésben, vitában. Perpetua Neo pszichológus és coach szerint – aki olyan emberekkel dolgozik, akiket nárcisztikus személyiségzavarosok bántalmaztak – a nárcisztikusaok legjellemzőbb vonása, hogy mindenképpen ők szeretnék learatni a dicsőséget. De az is intő jel lehet, hogy ha egy a kollégánk sokszor beszél rólunk – akár úgy is, hogy ott vagyunk – és rendszeresen félbeszakít minket, nem engedi, hogy befejezzünk egy mondatot.

Ezzel ellentétben a magabiztos kolléga velünk örül a sikerünknek és azt szeretnék látni, hogy mások is jól érzik magukat a bőrükben, míg a nárcisztikus kolléga bármilyen témáról is legyen szó abba sikeresen belehelyezi saját történetét, még akkor is, ha az teljesen irreleváns.

A nárcisztikusok elképesztően karizmatikusok tudnak lenni

Germain elmondása szerint a munkakapcsolat elején a nárcisztikus kolléga mindenképpen próbál jó benyomást kelteni és manipulálni a célpontjait annak érdekében, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek. De amint abbahagyod az istenítését, és már nem érzik felsőbbrendűnek magukat fordul a kocka. Gyanakodjunk, ha hirtelen nagy változást tapasztalunk a velünk való kapcsolatunkban, akkor is, ha az hónapok vagy évek múlva történik. Germain szerint ugyanis ezek az emberek akkor mutatják ki a foguk fehérjét, amikor már nincs szükségük ránk, vagy nem adjuk meg azt a figyelmet, amit igényelnek.

Nincs bennük empátia a kollégákkal szemben

A nárcisztikus személyiségzavarosokból következetesen hiányzik az empátia, meggyőződésük, hogy a cél szentesíti az eszközt, éppen ezért – ahogyan már korábban is írtuk – bármit megtesznek azért, hogy ők kerüljenek ki győztesként. A szakemberek, mint Germain egyetértenek abban, hogy a nárcizmus egyik sarokkövét képezi az empátia hiánya, és ez az, ahol a leginkább tetten érhető a különbség köztük, és a magabiztos emberek között. A narcisztikusakat ugyanis nem érdekli, ha a mi rovásunkra érnek el sikereket, amiért akár az ötleteinket is ellopják, majd besároznak minket.

Bármit megtesznek a hatalomért: nem számít, ha el kell lopniuk az ötleteinket ahhoz, hogy zseniálisnak tűnjenek. Ezek a személyek nehezen értik meg mások érzéseit, ha egyáltalán tesznek erőfeszítést azért, hogy ez megtörténjen. Könyörtelenül vadásznak: biztosítani akarják a rájuk irányuló a figyelmet, elismerést, vagy éppen a tekintélyüket és a hatalmukat. De sokszor idetartozik még a szépség, a pénz is: minden, ami a tökéletességhez tartozik szerintük

– mondta el Germain a huffpost.com-nak. Az empátia hiánya pedig önzésben, figyelmen kívül hagyásban és az együttérzés teljes hiányában nyilvánul meg. A nárcisztikus típusok ugyanis arra használják az erejüket, hogy zaklassanak téged, amitől te egyre apróbbnak érzed magad és szépen lassan teljesen elfogysz.

Perpetua Neo elmondása alapján jellemző rájuk, hogy figyelmen kívül hagyják, nem veszik emberszámba azt, aki megpróbál határokat húzni és nem szolgálja ki az igényeiket, úgymond nem ugrálnak úgy, ahogy ő fütyül. Ilyenkor minden lehetőséget megragadnak arra, hogy az általunk húzott határok eltűnjenek és megtanítsák az „ellenszegülőknek”, hogy pontosan hol is a helyük. Szerintük a mi szerepünk az, hogy tisztelettudóak legyünk velük szemben, miközben isszuk minden szavukat.

Nem bírják a kritikát

A nárcisztikus kollégák nem bírják elviselni a kritikát, sőt sokszor fel se ismerik azt. Felháborodnak, ha negatív visszajelzést kapnak, mert úgy gondolják, hogy ezzel nem csak a munkájukat, de egyenesen a lényüket is kritizálod.

Ha valaki elveszti a kontrollt azután, hogy te építő jellegű kritikát mondasz akkor érdemes nárcizmusra gyanakodni

– jelezte Germain.

Az ellenfelet látják bennünk

A nárcisztikus kollégák szélsőségesen gondolkoznak, nincs számukra semleges talaj: valaki vagy velük van vagy ellenük.

Nagyon kétpólusú az, ahogyan viszonyulnak az élethez. Mindent vagy semmit alapon gondolkoznak, így valami vagy jó vagy rossz, vagy győztesek lehetünk vagy vesztesek. Ezért is viselik el nehezen a vereséget

– vélekedett Germain. Így, ha támogatod a munkáját, akkor a jók közé kerülsz, viszont az első napon, amikor kritizálod őket ellenség válik belőled. Onnantól kezdve pedig tudatosan akar majd „elpusztítani” téged.

Hogyan birkózzunk meg egy nárcisztikus kollégával?

Szerencsénkre egy nárcisztikus kolléga kevesebb kárt tud okozni a karrierünkben, mint egy nárcisztikus főnök, de továbbra is megkeseríthetik az életünket: indíthatnak ellenünk rágalomhadjáratokat, tönkre tehetik a napjainkat, vagy a munkatapasztalatunkat. Bár nehéz őket kezelni, de mégis van pár trükk, amivel elviselhetőbbé válhat a velük való munka.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden jogunk megvan ahhoz, hogy határokat szabjunk, hiszen egy nárcisztikusnak i lehet nemet mondani. Viszont mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy ne korlátozzuk a rájuk irányuló figyelmet és semmiképpen se veszítsük el a türelmünket. A nárcisztikusoknak ugyanis az a célja, hogy elveszítsd a türelmedet. Ezért is az egyik legjobb megoldás, hogy ha korlátozzuk a velük való interakciókat, amennyire csak lehetséges.

Szeretik látni, ahogy az emberek elvesztik a hidegvérüket, hiszen azt akarják, hogy úgy látszódjon mintha nem tudnád kordában tartani az érzéseidet és könnyen szétesnél. Így a jövőben el tudják mondani, hogy túl érzékeny és nehéztermészetű vagy. Ennek pedig a része egyfajta előjáték egy kis szadizmussal keveredve. Ezért se próbáld meg őket állandóan felelősségre vonni

– tanácsolta Neo.

Ahhoz, hogy fel tudjuk venni velük a harcot mindent dokumentálnunk kell. A nárcisztikusok képletesen fogalmazva szemrebbenés nélkül a busz alá löknének minket az előrejutás reményében, így fontos, hogy a munkánknak mindig legyen írásos nyoma. Germain javaslata szerint, ha tehetjük emailben kommunikáljunk a feletteseinkkel, kollégáinkkal és lehetőleg több embernek is címezzük az üzeneteinket, ha egy nárcisztikussal kerülünk közös projektre.

Sajnos, mivel ezek az emberek a munkában általában kiválóan teljesítenek, így nehezen tudunk a főnökünkhöz fordulni segítségért. Ha tehetjük kéressük át magunkat egy másik osztályra, vagy ha nincs más megoldás, akkor váltsunk inkább munkát.

Nehéz elképzelni, hogy áldozatként nekünk kell tovább állni, de ebben az esetben ez egy önvédelmi taktika

– mondta Germain, aki azt is kiemelte, hogy elengedhetetlen egy támogató közeg a irodán kívül, hiszen a nárcisztikus munkatársak könnyen elhitetik, hogy velünk van a probléma. Egy szeretett személy, vagy akár egy jó terapeuta ezt viszont képes kompenzálni.