Nagyot lép az Erste: bárki részvényessé válhat

Munkavállalói részvényprogramot indít az Ersta Bank. A jogosult dolgozók 350 euró értékben kapnak a pénzintézet értékpapírjaiból, amivel ők is munkavállalóvá vállnak. De nem csak az ott dolgozók válhatnak résztulajdonossá: bárki vásárolhat Erste-részvényt, amely mellé extra részvényjuttatás jár. Az Erste öntését azzal indokolja, hogy a dolgozók toborzásában és megtartásában egyre szorosabb a verseny, és azt, hogy ki nyeri a béren kívüli juttatások fogják eldönteni.

Munkavállalói részvényprogrammal bővül az Erste Banknál a dolgozói juttatások köre az idén. Minden, olyan munkavállaló, aki 2021 végén munkaviszonyban volt már és ezen felül legalább 6 hónapos aktív jogviszonnyal rendelkezett tavaly, idén szeptemberben 350 euró értékben Erste-részvényt kap. A részvényjuttatással pedig az alkalmazottból társtulajdonos válik. A szavazati jogokat öt évre átadják az Erste Munkavállalói Alapítványnak, valamint a részvényeket ugyanennyi nem lehet eladni – akkor sem, ha időközben megszűnik a kolléga munkaviszonya.

A munkavállalók a program keretében saját megtakarításukból vásárolhatnak további részvényeket, amelyek mellé extra juttatásokat kapnak, amiknek a mértéke sávosan változik, és akár a befektetett összeg 100 százalékát is visszakaphatják. Például, ha valaki százezer forint értékben vásárol részvényt, mellé további százezer forint értékben kap továbbiakat. A megvásárolható részvények legfelső limit esetén a plusz juttatás mértéke 20 százalék. Az Erste tervei szerint az idén szeptemberi részvényjuttatást minden évben továbbiak követik majd.

A munkaerőhiány már a járvány előtt is kihívást jelentett számos területen, így a bankszektor számára is, de mindez most még sokkal intenzívebb, mint korábban. Mára a megtartás lett az új toborzás: a munkáltatóknak a tehetséges, fiatal munkatársak megnyerése mellett a meglévő kollégák bizalmát és lojalitását is meg kell tudni tartani. Az irodák szerepe is változik, egyre inkább közösségi tér, a személyes kapcsolatok ápolásának, a csapatok összetartásának helyszíne, mintsem klasszikus munkaállomás

– mondta el az Erste Bank sajtótájékoztatóján Mihók Krisztina, a pénzintézet HR-vezetője.

A munkaerőpiacon már a pandémia előtt is jelen volt az igény a nagyobb rugalmasságra, a járvány azonban felerősítette ezt a folyamatot. Míg korábban az alkalmazkodókészség elsősorban a dolgozókkal szemben megfogalmazott elvárás volt, ma már a munkavállalók közül is sokan igénylik az adaptív hozzáállást a munkáltató részéről. A pandémia első időszakában a home office sok irodai dolgozó számára nem választás kérdése volt – otthonról kellett dolgozni, ha akartak, ha nem. Ez a kényszer azonban idővel átfordult és lehetőséggé vált, mind többen szeretnének – legalább részben – home office-ból dolgozni.

Hogy mennyire fontossá vált az otthoni munkavégzés lehetősége, azt jól mutatja az Erste egyik nagy könyvvizsgáló vállalat segítségével végzett felmérése. A bank arra kereste a választ, hogy a munkavállalók számára a juttatási rendszer mely elemei a legfontosabbak, hogyan alakítanák a juttatási csomagjukat a jelenleg rendelkezésre álló költségkeretből. A felmérésből kiderül, hogy az alapbér után – ami értelemszerűen a legfontosabb juttatás – a központi területen dolgozó, home office-képes munkakörökben ma már a második-harmadik helyen lényegében egyforma súllyal nyomnak a latba a különféle bónuszok és egyéb anyagi ösztönzők, illetve az otthoni munkavégzés lehetősége.