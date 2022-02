Ezek az igazi hiányszakmák Magyarországon: aranyat érhet most egy ilyen papír

Nagyfokú munkaerőhiány van az egész ország területén, szakképzett fizikai és szellemi vonalon egyaránt. Leginkább szakképzett fizikai és betanított pozíciók tekintetében van hiány - írja a HelloVidék.

Targoncavezetőkre például hatalmas kereslet van - állítják a munkaközvetítők. A legtöbb vállalat tapasztalt targoncavezetőt szeretne a csapatában tudni, így azok a cégek, amelyek nyitottak a pályakezdő targoncavezetők foglalkoztatására, azok nagyobb eséllyel tudják feltölteni a létszámot. Bevált gyakorlat a már meglévő raktáros állomány beiskolázása targoncavezető képzésre.

Hiányszakmaként említették a szakértők azokat az elektronikai (villanyszerelő, elektronikai műszerész, gépbeállító, karbantartó) vagy fémipari (hegesztő) pozíciókat, amelyek komolyabb végzettséget igényelnek. Amennyiben nyitott lehet rá egy vállalat, opció lehet a harmadik országbeli munkaerő bevonása is.

Juhász Csongor elmondta: jelenleg az ország minden régiójában és szinte minden üzleti, gazdasági szegmensében újra munkaerőhiány van. Kiemelkednek a szakmunkát igénylő pozíciók, ezen belül is például a vendéglátás és idegenforgalom területén, illetve a gyártási szektorban a legégetőbb a munkaerőhiány. Rengeteg korábban a vendéglátás területén dolgozó szakember más területen kezdett el dolgozni. Közülük sokan nem tértek vissza az eredeti szakmájukhoz és továbbra is inkább gyártó, logisztikai vagy más területeken dolgoznak tovább. Ott, ahol korábban a járványhelyzet lezárásai miatt vállaltak munkát, de még most is úgy érzik, hogy ez az új terület nagyobb biztonságot és kiszámíthatóbb jövőt kínál számukra.

