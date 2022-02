Ezek a szakmunkások tisztán félmillió forintot is kereshetnek: nem csak a fővárosban ennyi a bér

A munkaerőhiány miatt egyre kevésbé érezhető a fizetések közti különbség a vidék–főváros viszonylatban, ma már Budapesten kívül is egyre nehezebb olyan szakembert találni, aki lényegesen olcsóbban dolgozna. Ugyanakkor hiába a versenyképes bérezés, rengeteg a megbízhatatlan szakember az ágazatban, emiatt egyre gyakoribb, hogy a rátermettebbek maguk végzik el szinte a teljes felújítást, kezdve a villanyszereléstől a burkolási munkálatokon át a szobafestésig.

Akár 500-600 ezer forintot is megkereshet ma Magyarországon egy jó szakmunkás – állították egybehangzóan a VG által megszólaltatott építőipari vállalkozók. A bérrobbanás Budapesten kívül is érződik, sőt a Balaton és a Velencei-tó környékén ma már többet is el lehet kérni, mint a fővárosban.

Ugyanakkor hiába a versenyképes bérezés, rengeteg a megbízhatatlan szakember az ágazatban, emiatt egyre gyakoribb, hogy a rátermettebbek maguk végzik el szinte a teljes felújítást, kezdve a villanyszereléstől a burkolási munkálatokon át a szobafestésig - írja a lap. Ez viszont azzal jár, hogy jelentős rezsiköltségek terhelik, de még ezzel együtt is havonta 500-600 ezer forintot megkereshet tisztán. Ehhez azonban az is kell, hogy folyamatosan, akár hétvégéken is dolgozzon. Ilyenkor nem a fizikai munkavégzés, hanem a tervezés tölti ki az idő nagy részét.

"Mindenhol szakmunkáshiány van, szinte már nincs olyan szakma, amely ne küzdene ezzel a problémával" – magyarázta a lapnak Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke a bérrobbanás okait, és emlékeztetett, hogy a 2008-as válság után, amikor az építőipar jelentősen visszaesett, rengetegen hagyták el a szektort, vagy mentek át multicégekhez, ahol a munkakörülmények is jóval kedvezőbbek voltak.

„Azt látjuk, hogy a külföldi csábítóerő és a szakmunkáshiány hatására az építőiparban folyamatosan mennek fel a fizetések, emiatt ma már nem a minimálbér vagy a szakmunkásbér-minimum dominál” – ismerte el az IPOSZ elnöke. Hozzátette: attól függően, hogy az építőipar melyik szakmájáról van szó, 400-500 ezer forintot tisztán hazavihetnek a dolgozók. Ugyanakkor azt tapasztalja, hogy vidéken még mindig alacsonyabbak a keresetek, szerinte másfél-kétszeres különbségek is vannak, de mint mondta, a Balatonnál is ennyivel nagyobb bérekkel találkozni.