Itt a kormány legújabb csodafegyvere: kismamákkal töltenék fel az üres munkahelyeket

A szövetkezetekről szóló törvény júliusi módosítása évente több tízezer kisgyermekes édesanya – és édesapa – számára nyitja meg az utat, hogy a gyermeknevelés mellett rugalmas feltételekkel munkát vállalhasson. A jogszabály azt teszi ugyanis lehetővé, hogy a kisgyermekkel otthon maradó szülők szövetkezetet alakíthassanak, vagy szövetkezetbe lépjenek be, mely az általános munkajogi korlátoknál rugalmasabb feltételeket biztosít számukra, így a munkájuk tartalmát, módját és mértékét az érintettek maguk dönthetik el, illetve járulékkedvezmény is megilleti a szövetkezeti tagokat.

Évtizedekre visszanyúló társadalmi igény hazánkban, hogy a kisgyermekes szülők a gyermeknevelés mellett (GYES, illetve GYED ideje alatt) rugalmasan munkát vállalhassanak. Ez egyrészt nyilván kulturális kérdés, tehát a magyar munkáltatók többségének, a munkaerőpiacnak meg kellett erre érnie. Másrészt jogi környezet kérdése is, melyet a szövetkezetekről szóló törvény július 1-jén hatályba lépő módosításával a kormány kedvező irányba alakított. Hiszen a jogszabály lehetővé teszi, hogy a kisgyermekkel otthon maradó szülők szövetkezetet alakíthassanak, vagy szövetkezetbe lépjenek be, ami az általánosnál jóval rugalmasabb foglalkoztatási lehetőségeket és járulékkedvezményt biztosít számukra.

Hazánkban is egyre inkább terjednek az úgynevezett atipikus, tehát a hagyományos heti 40 órás, munkahelyi jelenlétet igénylő alkalmazotti jogviszonytól eltérő foglalkoztatási formák. Ilyen például a részmunkaidős foglalkoztatás, vagy a diák- és nyugdíjasmunka, de a távmunka is. Ez egy meghatározó munkaerőpiaci trend a 21. században, amelyet a fejlett gazdaságokra jellemző munkaerőhiány, elöregedés, illetve a digitalizáció is erősít. A folyamatra továbbá ráerősített a pandémia is, ami a rugalmas foglalkoztatási formák forradalmát hozta el. Éppen ezért tartjuk mind a munkáltatók, mind a munkavállalók, így az egész gazdaság szempontjából kedvező kormányzati döntésnek a szövetkezetekről szóló törvény módosítását, melynek célja, hogy a kisgyermekes szülők GYES, vagy GYED mellett a korábbiaknál könnyebben vállalhassanak munkát

– húzta alá Göltl Viktor, a WHC Csoport ügyvezetője.

Számos szülőt érinthet az új lehetőség

Magyarországon évente hozzávetőlegesen 90.000 gyermek születik, így a kismama-szövetkezeteken keresztüli foglalkoztatás körülbelül 225.000 kisgyermekes szülő számára teremt munkavállalási lehetőséget minden évben. Ennek keretében a gyermekgondozási díjban (GYED), vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülő, kisgyermekkel otthon maradók – kismamák és akár kispapák is – kedvező feltételek mellett vállalhatnak munkát a szövetkezet kötelékében. A WHC Csoport a közelmúltban létrehozta saját kismama-szövetkezetét, a WHC Family-t. A vállalat a nyugdíjas szövetkezetük tapasztalatai alapján arra számít, hogy évente több tízezer kisgyermekes szülő fog munkába állni kismama-szövetkezeteken keresztül, ez ugyanis lehetőséget teremt számukra a rugalmas keretek között történő munkavállalásra.

A munkáltatóknak is érdemes élni a lehetőséggel

A kismama-szövetkezeti tagok foglalkoztatása a munkaadók számára is számos előnnyel jár. A szövetkezeten keresztül történő munkavégzés esetén lényegesen kedvezőbb adózással számolhatnak a munkáltatók, mintha hagyományos munkaviszonyban foglalkoztatnák a kisgyermekes szülőt, ebben az esetben ugyanis a szövetkezeti tag béréből csak a 15%-os személyi jövedelemadó kerül levonásra, nincs további járulékfizetési kötelezettség. Ezenfelül minden adminisztratív jellegű feladatot és kötelezettséget a szövetkezet végez el a kölcsönvevő partner helyett, rengeteg terhet levéve így a munkáltatóról. Mindemellett rendkívüli előnyt jelent a foglalkoztatási módra jellemző nagyfokú rugalmasság: ennek következtében a kisgyermeket nevelők saját időbeosztásukhoz tudják igazítani a munkavégzésük idejét, a munkaadók pedig azokat a pozícióikat is a megfelelő hozzáértésű és képzettségű kollégákkal tudják feltölteni, melyek atipikus foglalkoztatási formát kívánnak meg.