700 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Ausztriába: végzettség nem kell, szállást is adnak

Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az idei síszezon nincs veszélyben: némi korlátozással ugyan, de kinyitnak az osztrák sípályák, mellettük pedig a vendéglátóegységek. Oda viszont ember kell, meg is indult a napokban az intenzívebb toborzás. Rengeteg vendéglátóst keresnek az alpesi hüttékbe és szállodákba, ám aki ilyen típusú munkában gondolkodik, annak nem árt tisztában lenni a részletekkel is. A Pénzcentrum nem csak annak járt utána, menyit lehet keresni havonta konyhai kisegítőként, felszolgálóként a szomszédban, de annak is, milyen feltételekkel lehet kiutazni, és első kézből megtudhatjuk azt is, milyen a kinti élet.

Ahogy arról a Pénzcentrum nemrég beszámolt, lesz idén síszezon. A népszerű síszállások foglaltsága már most teltházas, mivel sokan a tavalyi foglalásaikat idénre szervezték át. Árak tekintetében a szokásos évi inflációkövető áremelkedésen kívül nem történt jelentős áremelkedés, azonban csökkenésre nem számíthatnak a turisták.

Az új szabályozás alapján a szállodák, hütték is nyitva lesznek, hiszen ahol vendég van, ott vendéglátás is, és ahol vendéglátás van, ott jó eséllyel magyarok is felbukkannak. Hogy a bejelentéseket követően beindult a szezon, már csak abból is tudhatjuk, hogy az elmúlt napokban megszaporodtak a magyar vendéglátósokat Ausztriába toborzó hirdetések a jellemzően erre specializálódott Facebook csoportokban, valamint a toborzóirodákon keresztül is: "Megindult az érdeklődés a kinti munkáltatók részéről, de ennek felfutása még picit odébb van - mondta el a Pénzcentrumnak Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezető igazgatója, majd hozzátette, az érdeklődés a munkavállalói oldalról is megvan. Derűlátásra adhat okot, hogy az előzetes elképzelések nemcsak papíron működhetnek, hanem esély is van rá, hogy végre is tudják hajtani a terveket – de sok a bizonytalanság és még sok munkavállaló inkább kivárja, hogy biztosabb legyen a helyzet, kivéve azok, akinek már megvan a fix helye a téli szezonra.

Aki akar, már kiment?

Hosszú éveken keresztül folyamatosan nőtt a külföldön élő magyarok száma, 2020-ban azonban csak 2,6 százalékos lett a növekedés, azaz szinte megállt. A magyarok körében a legnépszerűbb célország továbbra is Németország, itt 192 ezer magyar állampolgár él. A második helyen az Egyesült Királyság van, ahol 2020-ban már 114 ezer magyar élt, és Ausztriában is rekordot döntött a mutató, ott már minden 98. lakos magyar, akiknek egy része csak a téli szezonra ment ki, „hüttézni”, azaz a síelőke számára létesített vendéglátóhelyeken dolgozni.

Ők az utóbbi, covid előtti időkben a tavaszi-nyári szezonra jellemzően hazajöttek, és vagy pihentek, vagy lementek a Balatonra, felszolgálni, főzni, mosogatni, hogy aztán szeptembertől-októbertől kezdődjön elölről az egész.

Ausztriában nehéz olyan vendéglátóhelyet, hotelt, panziót találni, ahol legalább egy-két magyar ne dolgozna. A többi nemzet is számottevő részt tesz ki az Ausztriában munkát vállalok körében. Főleg szlovákok, szerbek, horvátok, csehek, de néha görögökbe is belefut az ember

– mondta el egy kint dolgozó magyar. A Pénzcentrumnak nyilatkozó András 5 éve dolgozik kint:

2016-ban bezártam az éttermet, amit béreltem, és közben már munkát kerestem Ausztriában, sikerült is találnom egy helyet Tirolban a téli szezonra. Aztán jött a következő és a következő szezon, jelenleg St. Gilgenben egy hüttében dolgozom.

Persze kint sem könnyű a magyarok élete, mint elmondta, idő kellett hozzá, amíg megszokta a helyzetet, és bebizonyította, tud dolgozni:

Az első időszak kemény volt, az osztrákok némi fenntartással fogadtak, de amint bebizonyítottam, hogy mennyit vagyok képes dolgozni, elnyertem az elismerésüket. Dolgozni mindenhol kell, a légkör a legtöbb munkahelyen jó volt, kisebb összezörrenések mindig vannak, de 5 hónap alatt ez előfordul. Összességében pozitív dolgokat tudok megemlíteni, de hallottam már rosszakat is más helyekről, például későn van fizetés, gyenge minőségű vagy kevés az étel, amit adnak, jóval több túlórát kell csinálni, mint amit máshol elvárnak, stb… Én szeretek emberekkel foglalkozni, így pincérkedni is, viccesre kell venni és akkor gyorsabban telik a munkanap. Ha sokan vannak nyilván bele kell húzni, de meló után jön a jól megérdemelt pihenés, lazítás.”

Hütte vagy szálloda?

Jellemzően vendáglátóhelyre vagy szálláshelyre keresnek embereket, a két típusú munka azonban eltér egymástól már csak az időbeosztás tekintetében is – magyarázza András, aki hüttében dolgozik:

A jelenlegi munkahelyem talán azért jobb, mint egy hotel, mert itt a munkaidő 9-17-ig tart, utána szabadidő, míg a legtöbb hotelban osztott munkarend van, tehát reggeliztetés 7-11-ig utána szabadidő és mondjuk 17-től 21-ig vagy 22-ig ismét meló, és így telik a hét. Ezért a jelenlegi munkahely jobban tetszik. Arról nem is beszélve, hogy barátnőmmel együtt vagyunk kint, így nyilván kicsit egyszerűbb az élet, nem kell egész szezon alatt Skypeolni vagy Messengeren beszélni.

Aztán jött a covid…

Ezt a mintázatot, tervet semmisítette meg egy csapásra a covid, sokan az első időkben, amikor bezártak a sípályák és haza kellett költözniük elhelyezkedtek gyárakban, a kiskereskedelemben. A munkaerőpiaci szakemberek egy része arra számított, hogy aki megtalálta itthon a számítását, az már nem is tér vissza ebbe a minden bizonnyal kimerítő körforgásba, ám úgy tűnik ehhez az osztrák vendéglátósoknak is lesz még néhány szavuk. Andráséknak az első lezárás alatt haza kellett jönniük, március 16-an már itthon voltak:

A hotel, ahol a hütte előtt dolgoztam, csak július 1-en nyitott ki, egészen októberig, utána hazamentünk es vártuk, hogy mehessünk a teli szezonra, de sajnos a lezárás miatt otthon maradtunk. Az első karácsony volt kb. 10 éve, hogy otthon voltunk. Előtte is vendéglátóztam és karácsony szilveszter mindenhol nagyüzem.

A jelenlegi hely, május 21-én nyitott, mikor is az osztrákok engedtek a vendéglátóhelyeket kinyitni. Az elején maszkban dolgoztunk, most már maszk nélkül, de az igazolványokat ellenőriznünk kell. Reméljük télre is tudunk jönni, nem lesz újabb lezárás!

Fizetések: aki dolgozik, keres

A legjobb toborzó eszköz még mindig a fizetés nagysága – főleg a híresen árérzékeny magyarok számára. Sok hirdetésben látni is konkrét fizetéseket, de kíváncsiak voltunk, mire is számíthatunk.

A kezdő fizetés 1250 Euro (mosogató, kisegítő), ha jól dolgozik az ember, akkor van emelés a próbaidő után Egy pincér kb. 1500-1900 euróig kap, attól függ, milyen kvalitásokkal rendelkezik! Nem, nincs kolbászból a kerítés, dolgozni, dolgozni és dolgozni kell érte. Nálunk jelenleg megvan a létszám, de nagyon sok helyen emberhiány van, a koronavírus után sokan nem mentek vissza dolgozni a vendéglátásba, ha otthon találtak munkát, ami kevesebb fizetéssel jár, de legalább közel van a családhoz.

Kiutazás, kintlét Az Ausztriába való beutazás éppen aktuális szabályai az alábbi linken olvashatóak. A munkavállalásnak várhatóan nem lesz komoly akadálya, de fontos tudnivaló, hogy az orosz vakcinát továbbra sem fogadják el és a médiában sokszor „nyugati vakcinákként” említett oltóanyagok mellett elfogadják a kínai oltásokat is! Azt is tudni kell, hogy jelen pillanatban a magyar védettségi igazolvány odakint nem elfogadott – a Prohuman saját kollégáinak is azt javasolja, hogy lehetőség szerint minél előbb próbálják megszerezni az Európai Uniós digitális Covid-igazolványt, amit az internetről le lehet tölteni.

Legyél nagyon óvatos!

Persze ahol fát vágnak, ott hullik a forgács: rengeteg a hirdetés, de csalók is akadnak bőven, számtalan panaszos bejegyzésbe is belefut az ember, ha elég alaposan olvassa ezeket az oldalakat. Ha valaki pénz kér egy munka kiajánlásáért cserébe, az mindig legyen gyanús, pláne aki a kiutazási költségre kér pénzt előre!

Több olyan céget is megkerestünk, akik némi befizetésért cserébe küldenek állásajánlatokat, egyik sem válaszolt eddig.

Érdemes azokat a hirdetéseket keresni, melyek közvetlenül a munkaadóhoz irányítanak, esetleg jól ismert, megbízható iroda teszi közzé. Emellett még jó módszer, hogy próbáljunk meg ismerősökön keresztül helyet találni – ma már szinte nincs olyan család vagy baráti kör, ahonnan ne dolgozna valaki külföldön.