Újabb bank kínál saját lakásfelújítási személyi kölcsönt: itt vannak a részletek

A bank saját, lakásfelújítást segítő személyi kölcsöne könnyen hozzáférhető és gyors elbírálású, de más tekintetben is kedvező, hiszen törlesztéskor könnyítésként kezdetben csak a kamatot kell visszafizetni, a türelmi időt követően kell megkezdeni a kölcsön tőkeösszegének visszafizetését.

2021. márciusától egy új, fedezetlen hitelkonstrukciót vezet be A Sberbank Magyarország Zrt. az államilag támogatott lakásfelújítási kölcsön kiegészítéseként vagy alternatívájaként, amellyel azokat szeretné segíteni, akik a lakásfelújításhoz hitelt terveznek igénybe venni, de valamilyen oknál fogva később tervezik az otthonfelújítási támogatást felvenni. Ezzel a lépéssel a pénzintézet a lakossági felhasználás céljából eddig igénybe vehető személyi kölcsön portfolióját egy újabb termékkel, az úgynevezett FelújítLAK Személyi kölcsönnel (THM 7,66% - 14,96%) bővíti ki, amely az új otthonfelújítási támogatás önerejének előteremtésében is segíthet.

Mielőtt kölcsönt igényelsz érdemes szétnézni a piacon, és megtalálni a saját pénzügyi helyzetedhez legjobban igazodó ajánlatot a piacon. Ma már számos lehetőséged van erre, ezt a célt szolgálja például a Pénzcentrum Személyi kölcsön Kalkulátora is, mely a piacon elérhető ajánlatokat gyűjti össze.

Nem mindig a legolcsóbb a legjobb. Sok helyen találni egyszeri akciókat, de akár jelentős kamatkedvezményt is. Fontos azonban figyelni az apró betűkre is. Könnyen előfordulhat, hogy induló költséget számít fel a bank, vagy munkabért kell érkeztetni, esetleg csekken is lehet fizetni a havi törlesztőrészletet, de ezért már plusz költséget számítanak fel. Nem utolsó sorban pedig ott a bizalom. Hiszen több hasonló ajánlat esetén az érzelmek is szerepet kapnak a döntésben.

Címlapkép: Getty Images