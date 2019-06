Jön a kormány szuperfegyvere: kiszámoltuk, te mennyi ingyenhitelt kaphatsz

Napok kérdése, és élesedik a szuperfegyver, amely letarolhatja a fogyasztási hitelek piacát. Azt már mindenki tudja, hogy a babaváró hitel kamata 0 százalék, azzal viszont még mindig kevesen vannak tisztában, hogy hitelbírálatra azért szükség lesz. Ez pedig nem jelent mást, mint azt, hogy a babaváróra is érvényesek lesznek a JTM-korlátozások. Azaz a jövedelmed megszabja azt a maximális összeget, amit fel tudsz venni. Hogy mennyi az? Ezt mutatjuk az alábbi cikkben.

Sokat írtunk már a jövedelemarányos törlesztőrészlet szabályokról. A dolog lényege, hogy a hiteltörlesztő a legalább 5 éves kamatperiódusú hiteleknél a jövedelmünk 50 százalékáig terjedhet havi 400 ezer forintos nettó jövedelem alatt, efölött már akár 60 százalék is lehet. Változó kamatozású hiteleknél ez alacsonyabb, de a mi vizsgálódásunk szempontjából ez most nem fontos. A babaváró hitel rögzített kamatozású, hiszen a kamat mértéke a teljes futamidőre rögzített - az 0 százalék. A THM viszont nagyjából 0,5 százalékos a kezességvállalási díj miatt.

Végig fix kamatozású személyi hitelekért keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

Mindez annyit jelent, hogy a jövedelmünk felét meghaladó összeg lehet a törlesztőrészletünk, de a bank dönthet úgy, hogy ennél csak alacsonyabb összegig terheli a jövedelmünket. Mindebből ki lehet számolni, hogy mekkora jövedelemmel mennyi hitelt lehet összesen felvenni. A babaváró hitellel szemben törvényileg rögzítve van, hogy az összeg legfeljebb 10 millió forint lehet, a futamidő lehet akár 20 év is, de a törlesztőrészlet nem haladhatja meg az 50 ezer forintot. Így ha mind a 10 milliót fel kívánjuk venni, akkor bizony a törlesztőnk 20 évre - a 0,5 százalékos THM-mel kalkulálva - 43 793 forint lesz havonta.

Ebből pedig már könnyen kiszámolhatjuk, hogy 88 ezer forintos jövedelemmel - főszabály szerint - már fel lehet venni a babaváró hitel teljes összegét. Természetesen a bankok vélhetően nem maxolják ki a JTM-korlátot, de az egészen biztos, hogy egy átlagos jövedelmű pár fel tudja venni a teljes összeget, hiszen ha adóstársunk van, akkor kettőnk jövedelme összeadódik. A különféle bankok minimális jövedelmi elvárásairól egyébként itt írtunk:

És mi van akkor, ha nem vállalunk gyereket?

Ha esetleg nem születik gyerek 5 éven belül, akkor az eddigi kamattámogatást (kb. 4,74 százalék) vissza kell fizetnünk egy összegben, viszonylag szűkös határidő alatt, a hitelünk ezután pedig már meghatározott kamat mérték szerint majdnem piaci szinten kamatozik. Ez még igy is kedvezőbb lehet, mint egy hagyományos személyi hitel.

A személyi kölcsönöknél például esély sincs arra, hogy ilyen alacsony jövedelemmel fel tudjunk venni egy ekkora összeget, mert a futamidők ott sokkal rövidebbek.

Igazából ez adja az egyik legnagyobb előnyét a babavárónak a személyi hitellel szemben a 0-s kamat mellett: a hosszú futamidő. Magas kamatok mellett persze rosszul járunk a hosszú futamidővel, de mivel a babavárónál a kamat 0 százalék, gyakorlatilag elhanyagolható a ráfizetés úgy, ha hosszan törlesztünk. A személyi hitelnél nem ez a helyzet. Ez is az egyik oka lesz annak, hogy a babavárónak jelentős kiszorító hatása lesz a személyi hitelezésre.

Személyi hitelekért keresd fel kalkulátorunkat!

De nézzük meg számszerűen, hogy egy 6 évre felvett, 10 százalékos (ez egy átlag alatti szám) THM-mel törlesztett személyi hitelt milyen összegben lehet igényelni az egyes jövedelmi sávokban. Ha például valaki minimálbér alatt keres, és nettó 100 ezer forintot tesz zsebre havonta, akkor mindössze 2,6 millió forintot vehet fel szabály szerint. Ismét hozzátesszük, hogy a bank minden bizonnyal nem fogja kimaxolni a JTM-plafont, így az összeg a valóságban ennél sokkal kisebb lesz.

A Pénzcentrum egyébként sem ajánlja az eladósodás vállalását ilyen alacsony jövedelemszint mellett.

Ha 150 ezer forint a jövedelmünk, akkor már 4 millió forintot vehetünk fel, míg 200 ezer forintos havi nettónál már 5,4 millió forint lehet a hitelösszeg a szabály szerint. 250 ezer forint mellett 6,7 millió forintra is jogosultak vagyunk, 300 ezernél pedig már a 8 millió is elérhető. Hozzátesszük, hogy a lakáshitelekből sokkal többet is felvehetünk, egyrészt mert alacsonyabb a kamat, másrészt pedig a futamidő is hosszabb, és így a törlesztő is kisebb.

Ha kíváncsi vagy, hogy mennyi a valódi banki személyi hitelek kamata, keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. Minden esetben dönts felelősen, feleslegesen ne adósodj el, csak ha arra valóban feltétlenül szükséged van.