Jobban keres Kiszel Tünde személyre szabott videókkal, mint egy politikai tanácsadó

Kiszel Tünde újabban azzal is keresi a napi betevőre valót, hogy megrendelésre készít "rajongóknak" rövid, személyre szabott videókat. A kb. félperces felvételek ára egységesen 10 ezer forint, ami brutális órabért jelent. Mi is rendeltünk egy szülinapi köszöntést, tünde még énekelt is kérésünkre, számlát viszont nem kaptunk.

Azzal, hogy bőven akadnak olyanok ma Magyarországon, akik tényleges produktum nélkül nevezik magukat színésznek, énekesnek, műsorvezetőnek, vagy épp modellnek, nem nagyon lehet vitatkozni. A "teljesítmény nélküli celeb", mint fogalom viszont nem igazán helytálló. Az ugyanis már önmagában teljesítmény, hogy sokan - értékes produktum nélkül is - gyakorlatilag a jég hátán is megélnek, ráadásul nem is rosszul.

Épp a minap hallottuk egy ismerőstől például arról, hogy Kiszel Tünde újabban (vagy már réges-rég, csak hozzánk nem jutott el eddig) azzal is (a naptárak és még ki tudja, mi minden mellett) keresi a napi betevőre valót, hogy megrendelésre készít "rajongóknak" rövid, személyre szabott videókat szülinapra, névnapra, legénybúcsúra, stb.

Nos, kíváncsiak lettünk, így mi is bepróbálkoztunk nála, a Pénzcentrum vezető szerkesztőjének közelgő szülinapja épp kapóra is jött. Nem kellett sokat várnunk, hamar jött is a válasz. Mint azt Tünde írta, "Szívesen készítek Nektek is videóüzenetet, olcsó, baráti áron, 10.000 Ft-èrt!". Íme:

Nem is haboztunk nagyon sokáig, utaltuk a 10 ezer forintot, és vártuk a csodát. Idegőrlő volt a várakozás, Tünde még el akart menni fodrászhoz, így csak másnap küldte a felvételt, de abszolút megérte. Íme a végeredmény:

Az már persze kérdéses, hogy mennyire baráti az ár. Tekintve ugyanis, hogy a videó mindössze 33 másodperces, így ez azt jelenti, hogy másodpercenként bő 303 forintba kerül a szolgáltatás, ami bő 1 090 909 forintos órabért jelent. Azért ez már eléggé szép summa, jellemzően még csúcsjogászok vagy ilyen-olyan tanácsadók sem számláznak ki ennyit. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mindezt számla nélkül, azt ugyanis nem kaptunk.