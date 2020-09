Ajándékmillióból újíthatod fel idén ősszel a házad: nagyon megéri, mindenkinek jár

Aki még energetikai beruházást szeretne idén, az ne halogassa tovább, mert mindjárt nyakunkon a tél. A rezsiszámlán pedig akkor már jó lenne 20-30 ezer forintokat is spórolni. Ehhez azonban az kell, hogy a lehető legkörültekintőbben járjunk el a hőszigetelés, nyílászárócsere vagy fűtéskorszerűsítés kapcsán, kinek, melyik lenne inkább esedékes. Mutatjuk pontosan, hogy jön ki a spórolós-matek, ahogy azt is, milyen finanszírozási megoldások közül lehet érdemes válogatni.

A nyári hónapokban a Pénzcentrumon négy részes cikksorozatban foglalkoztunk behatóan az energetikai beruházások szent "négyesével",

a hőszigeteléssel ,

, a nyílászárócserével ,

, a fűtéskorszerűsítéssel ,

, és napelemekkel.

A témákat szakértőkkel jártuk körbe, leginkább az árakról, a munakerőhiányról, a megtérülésről, a természetvédelemről, és a felmerülő nehézségekről kérdeztünk szövetségeket, szerelőket, vállalkozásokat. E cikkek egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy

sokaknak bár hajlandósága lenne rá, idővel mégsem vágnak bele semmilyen energetikai felújításba Magyarországon.

Mindez pedig a statisztikákban is meglátszik, ugyanis hazánkban a nagyjából 4,4 millió lakóingatlant kitevő hazai állomány 70 százaléka nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek. Ezen belül is kifejezetten tragikus az úgynevezett Kádár-kockáknak az állapota, melyek energiahatékonysága még a többiéhez képest is kirívóan rossz. Mindez azért különöesen kritikus, mert ahol szökni tud a hő, ott bizonyosan szökni is fog, pedig

egy teljes korszerűsítéssel a rezsiköltségek akár 50-60 százaléka is megspórolható lenne sok magyar családnál.

De lássuk mindezt egy ház hő veszteségét bemutató ábrán:



forrás: ÚjházCentrum forrás: ÚjházCentrum

A kép tanulságos, jól látszik raja, mennyit számít a teljes rezsinket egybevéve, hogy mennyire korszerű megoldásokkal van felszerelve az ingatlanunk. Azt sem szabad persze elfelejteni, nem árulunk zsákbamacskát, hogy bizony az egyes energetikai beruházáshoz használt elemek jócskán megdrágultak az évek hosszú sora alatt, ahogy a munkaerő is, amelyik beépíti ezeket.

Ezek miatt a megugró költség miatt pedig hosszabb megtérülési időre kell számítani, mint az ezt megelőző években. Az energetikai szakértők azonban még így is egyetértenek abban, hogy ha az embernek van rá pénze, akkor minél hamarabb vágjon bele otthona energetikai korszerűsítésébe, mert ez idővel úgyis mindenképpen megtérül majd neki, az egyéb pozitív, például környezeti hatásokról nem is beszélve.

Na, de ne kapkodjunk

Az álom-rezsicsökkentés, amiről a bevezetőnkben írtunk természetesen egy teljes energetikai beruházásra vonatkozik, aminek az ára egy családi ház esetében 10 milliós nagyságrendre is rúghat. Éppen ezért a szakértők szerint érdemes amennyire csak lehet szétszabdalni a beruházási költségeket, és az egyes energetikai beruházásokat külön-külön, időben eltolva elvégezni.

Ennek a vállalásnak a mezsgyéjén haladva ökölszabályként nagyjából azt lehet mondani, hogy a nyílászárócsere és a hőszigetelés legyen az első - szakértők szerint érdemes a nyílászárócserének megelőznie a homlokzatszigetelést -, értelemszerűen a fennmaradó ezek közül a második, majd végül a fűtéskorszerűsítés, valamint az igazán előre gondolkodóknak ezután vagy ezek valamelyike mellett a napelemrendszer telepítése.

Bárhol is kezdjük tehát a munkálatokat, abban mindenki egyetért, hogy erre a legjobb évszakok a tavasz, illetve az ősz. Az őszből pedig még több mint két hónap hátra van, arról nem is beszélve, hogy nagy hidegekre még nagyon sokáig nem kell számítani. Igaz, ami igaz, nem árt sietni, mert a hazai szakemberek igen elfoglaltak, főleg a fűtési szezon előhónapjaiban.

Kezdjünk a hőszigeteléssel

Ahogy írtuk, és az ábrán is bemutattuk, bizony a falakon és nyílászárókon jó sok hő tud szökni, úgyhogy ha már a nyílászárókat korábban kicseréltük, vagy azok jó állapotúak, akkor mindenképpen érdemes a hőszigeteléssel kezdeni. Egy átlagos magyar, sátortetős családi ház hőszigetelése körülbelül 1,5 - 2 millió forintból jön ki manapság, a kérdés csak az, hogy mindezt hogyan fedezzük?

Mégis miből?

Hiába azonban, hogy a beruházással jelentős mértékű rezsicsökkentést lehet elérni, a tapasztalatok azt mutatják, hogy Magyarországon egyelőre sokan megijednek a fenti összgektől. Pedig, ha azt nézzük, hogy milyen forrásból tudunk egy hőszigetelést biztosítani, akkor több lehetőség is szóba jöhet:

önerő, azaz saját megtakarítás,

banki hitel vagy kölcsön,

ezek keverve.

Az első lehetőségnél faék egyszerűségű a döntés, ha az energetikai számítás igazolja, akkor a félretett pénzünket, egyfajta megtakarítási formaként érdemes az ingatlanunkba fektetni. Ha ki akarjuk számítani, mennyi idő alatt térül meg befektetésünk, energetikai számítást kell végeznünk.

Azaz tisztában kell lennünk jelenlegi fogyasztásunkkal és a beruházás után várható értékkel is (fontos, hogy mindkét esetben átalánnyal kalkuláljunk). Ha ez megvan, a tervezett befektetett összeget el kell osztanunk az éves megtakarításunk összegével, így megkaphatjuk a megtérülési időt.

Ha ez megvan, akkor természetesen hitel bevonásán is el lehet gondolkozni, a lényeg itt az, hogy az energetikai számítással alátámasztott beruházást követően a havi átalányon megtakarított összeg nagyobb, vagy legalább akkora lesz, mint a megvalósításhoz igénybe vett hitel törlesztőrészlete, akkor nyert ügyünk van. Hiszen ha mindez fennáll, akkor akár teljesen hitelből is lehet finanszírozni a beruházást, de persze némi önrész megléte mindig nagy segítség.

Példaszámítás

A hőszigeteléssel pedig nehéz mellélőni, hiszen hatására, már az idei télen élvezhetjük saját rezsicsökkentésünket. Arról nem is beszélve, hogy jövő nyáron, a 2021-es nagy melegben, egy mostani hőszigetelő beruházás a majdani klímaszezonban is abszolút kifizetődő lesz. Mindez persze csak akkor él, hogyha a lehető legteljesebb körű pénzügyileg tudatos döntés révén, olyan hitelt veszünk föl, ami a legjobb konstrukciót nyújtja számunkra. Hiszen a bankok különböző hitelkonstrukció között a futamidő teljes hossza alatt több százezer forintot lehet nyerni vagy éppen bukni. A Pénzcentrum Kalkulátorával össze lehet hasonlítani a magyar bankok ajánlatait, látni a különbségeket, és ezek alapján kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb, legolcsóbb konstrukciót.

Példaszámításunkban 500 000 forint önerő mellé felvettünk egy 1 000 000 forintos kölcsönt 60 hónapos futamidőre. Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is.

Ha tehát 1 millió forintot vennénk föl, 60 hónapos futamidőre, akkor az egyik legjobb ajánlatot most az MKB Bank nyújtja, 21 679 forintos havi törlesztővel, aminek a visszafizetendő összege a futamidő végére 1 290 416 forint lenne. Ezen felül érdemes még megemlíteni az UniCredit Bank és a Cetelem ajánlatát is, előbbi havi törlesztője 21 772 forintra jönne ki, míg utóbbié 21 840 forintra, a visszafizetendő teljes összeg pedig előbbi esetében 1 295 816, míg utóbbi esetében 1 299 628 forint lenne.

A Raiffeisen Bank és a K&H is nagyon közeli THM mutatóval ad kölcsönt most, előbbi 12,84, utóbbi 12,86 százalékkal. Ennek fényében az előbbi esetben a havi törlesztő 22 478 forint lenne, míg utóbbi esetben 22 628 forint. A Pénzcentrum Kalkulátorában érdemes még megnézni a Cofidis, az Erste Bank, a Budapest Bank és az OTP Bank ajánlatait is.

