Ennél a 7 banknál már elérhető a munkáshitel: vigyázat, nem ugyanazok mindenhol a feltételek!

Már hét banknál elérhető a munkáshitel, ami a fiataloknak nyújt 4 millió forintos támogatást - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szombaton közösségi oldalára feltöltött videójában. Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett, a munkáshitelt azok a 17 és 25 év közötti fiatalok vehetik igénybe, akik már legalább három hónapja munkaviszonyban állnak vagy vállalkozóként tevékenykednek.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a négymillió forintos támogatás szabadon felhasználható, így azt akár lakásvásárlásra, gépjármű- vagy eszközbeszerzésre is lehet fordítani. Videójában Varga-Bajusz Veronika arra biztatta a fiatalokat, hogy éljenek a lehetőséggel, vegyék igénybe a támogatást, aminek a részleteiről a bankokban kaphatnak további információt az érintettek.

Már 7 hazai bank kínálatába bekerült a munkáshitel, viszont nem ugyanazokkal a feltételekkel. A legtöbb banknál például 17 éves nem, csak 18 személy lehet igénylő. Van, ahol már 500 ezer forintot is tudnak folyósítani, máshol 2 millió az alsó határ. Van bank, ahol 24 hónapos futamidőre is fel lehet venni a kölcsönt, máshol minimum 5 éves futamidőt kell vállalni. A nettó jövedelmi elvárásokban szintén nagy a szórás: egy hitelintézetnél elég lehet 150 ezer forint nettó is, de többségében ennél magasabb havi jövedelem az elvárás: