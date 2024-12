Itt a friss jelentés, megvan a hitelminősítő ítélete a magyar gazdaságról: erre kevesen számítottak

Az eddigi negatívról stabilra javította a Magyarország adósbesorolásához tartozó kilátást a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő a péntek este megjelent közleményében. Magyarország hosszú távú devizaadósságának besorolása pedig változatlanul a BBB kategóriában maradt. A kedvező hírre azonnal közleményben reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium.

Megúszta Magyarország a leminősítést a Fitch Ratingsnél, ugyanis a 2023 januárja óta érvényben lévő negatív volt a kilátást stabilra javította és a BBB kategóriába sorolt minősítés változatlan maradt. Ez azt jelenti, hogy hazánk a Fitchnél is két fokozattal van feljebb, mint a befektetésre nem ajánlott kategória.

Egy kilátásváltoztatás után jellemzően 6-24 hónap után dönt a hitelminősítő, hogy például egy negatív kilátást továbbléptet-e a leminősítés irányába, vagy megszünteti a negatív kilátást és stabilra javítja azt. Mivel a Fitchnél közel 24 hónapja már negatív volt a magyar adósbesorolás kilátása, ezért mindkét forgatókönyv benne volt a levegőben, vagyis a leminősítés és a kilátásjavítás is, éppen ezért valószínű volt, hogy ebbe vagy abba az irányba döntenek. A múlt pénteki Moody's kilátásrontás után mutatkozott esély a Fitch részéről érkező leminősítésre is.

Mit is mond a Fitch?

Közleményében a hitelminősítő kiemeli, hogy enyhült a politikai bizonytalanság. "A költségvetési és monetáris politikák közötti jobb összhang hozzájárult a makrogazdasági egyensúlytalanságok jelentős csökkenéséhez, beleértve az infláció erőteljes csökkenését és a folyó fizetési mérleg többletének visszatérését. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fenntartotta a szigorú monetáris politikai irányvonalat, míg a kormány lépéseket tett az elsődleges hiány 2023 óta tartó csökkentésére" - értékelték a közelmúlt gazdaságpolitikai folyamatait.

Kiemelik ugyanakkor, hogy

a 2026 tavaszán esedékes általános választások előtt továbbra is bizonytalanság övezi a kormány politikai mixét,

de a Fitch óvatos makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket fogalmaz meg Magyarországot illetően. Ezt arra alapozzák, hogy a kormány a politikai prioritások és a pénzpiaci volatilitással kapcsolatos kockázatok csökkentése között megtalálja az egyensúlyt. Előrejelzésük tartalmazza azt a várakozásukat is, hogy politikai megfontolások továbbra is korlátozni fogják Magyarország teljes körű hozzáférését az uniós forrásokhoz, többek között a 2025-ben szükséges helyreállítási és rugalmassági eszköz reformjainak korlátozott előrehaladása miatt.

Emlékeztet arra is a hitelminősítő indoklása, hogy az MNB fokozatosan kivezette a nem konvencionális politikákat, és 2022 óta viszonylag szigorú monetáris feltételeket tart fenn. "Az irányadó kamatlábat 2024 októberéig összesen 650 bázisponttal 6,5%-ra csökkentette, miközben a kamatcsökkentések üteme 2024 második félévében a romló piaci hangulat miatt lelassult" - írták. A Fitch várakozásai szerint az MNB a nemrég kinevezett Varga Mihály pénzügyminiszter vezetésével - a belföldi árdinamika és a megnövekedett külső bizonytalanság miatt - 25. negyedév után folytatja az óvatos monetáris lazítást, és 2025 végére 5,25%-ra csökkenő irányadó kamatlábat feltételez.

Külön szólnak az infláció mérséklődéséről is. "Az infláció a 2023 januári 26,2%-os csúcsról 2024 októberére 3,4%-ra csökkent, mivel az energia- és élelmiszerár-sokkok hatása mérséklődött, a monetáris politika pedig továbbra is restriktív maradt. A feszes munkaerőpiac és egyes szolgáltatások visszamenőleges átárazása a maginflációt és a szolgáltatási inflációt az irányadó érték felett tartotta. A bevezetett adóváltozások és a várható árfolyamnyomás 2025-ben némileg felfelé nyomhatja az inflációt"- írták a hitelminősítő elemzői. A Fitch előrejelzése szerint az átlagos infláció 2024-ben 3,7% lesz, majd 2026-ban 3,4%-ra csökken.

A Fitch előrejelzése szerint a költségvetési elsődleges egyenleg jelentős javulása - a 2023-as 2%-os GDP-arányos hiányról 2024-ben 0,2%-os többletre - az előrejelzési horizonton keresztül fennmarad. E forgatókönyv szerint

a költségvetési hiány a 2023-as 6,7%-ról 2024-ben 4,8%-ra csökken (szemben a kormány 4,5%-os céljával).

A kamatkiadások várható csökkenése támogatni fogja a költségvetési hiány további csökkenését, jövőre ennek megfelelően 4,2% lehet a GDP-arányos deficit és 2026-ban pedig 3,7% - írták. Emlékezetes, a jövő évi költségvetés 3,7%-os hiánycéllal tervezi elfogadtatni a kormány, a 2026-os évre pedig 2,9%-ot vár. Vagyis a Fitch azzal számol, hogy a kormány mindhárom évben (2024-ben, 2025-ben és 2026-ban) elvéti a jelenleg érvényben lévő hiánycélját.

"A kormány előrejelzéséhez képest valamivel magasabb hiány tükrözi a viszonylag gyengébb gazdasági növekedésre és a kiadások némi növekedésére vonatkozó várakozásunkat a 2026 tavaszán esedékes parlamenti választások előtt" - vetítik előre.

A Fitch hisz a csökkenő magyar adósságpályában is, ami szerinte a kiegyensúlyozott elsődleges pozícióhoz való visszatérésnek és a szilárd nominális GDP-növekedésnek köszönhető. Ugyanakkor várakozása szerint átmenetileg 2024 végére 74,9%-ra emelkedhet idén év végére a GDP-arányos államadósság, a 2023 év végén látott 73,4%-ról. Majd hozzáteszik: a 2026 végi 72,2%-os adósság/GDP érték a járvány előtti szint felett lesz, és az előrejelzett 59,1%-os "BBB" kategóriás minősítéssel rendelkező adósok mediánértékénél magasabb, de arra számítanak, hogy középtávon fokozatos csökkenés valósul meg az adósságban. "Arra számítunk, hogy a kamat/bevétel arány 2024-ben 11,7%-on tetőzik, majd 2026-ra a lakossági értékpapírok átárazódásával és a monetáris lazítással összhangban 8,4%-ra csökken"

A Fitch előrejelzése szerint a folyó fizetési mérleg többlete 2024-ben a GDP 2,2%-ára bővül a 2023-as 0,8%-ról és a 2022-es 8,3%-os hiányról, az áruforgalmi egyenleg javulása miatt. "Az új termelési létesítmények a jövő év második felétől kezdve növelni fogják az exportkapacitást, de ezt részben ellensúlyozni fogja a megnövekedett importtevékenység, ami az importintenzív közvetlen külföldi tőkebefektetések erőteljes beáramlását és a várható gazdasági fellendülést tükrözi" - írta a Fitch. "Várakozásaink szerint az ország folyó fizetési mérleg többlete 2025-2026-ban átlagosan 2% lesz. Úgy látjuk, hogy a tőketöbblet 2024-2026-ban mérséklődik, összhangban a várható uniós források beáramlásával, míg a nettó közvetlen külföldi tőkebefektetések szilárdak maradnak, ami az autó- és akkumulátoriparban tett új kötelezettségvállalásokat tükrözi" - teszik hozzá.

Magyarország besorolásait a "BBB" kategóriájú társaihoz képest erős strukturális mutatók támasztják alá

- fogalmaznak a Fitch szakemberei, akik szerint Magyarország versenyképes célország a közvetlen külföldi tőkebefektetések számára, különösen az autóipar és az akkumulátorok területén, és az elmúlt években a befektetések táplálták a növekedést. "Ezeket az erősségeket ellensúlyozza a versenytársakhoz képest magas államadósság, az unortodox politikai lépések és a kormányzási mutatók romlása az elmúlt években" - jegyzik meg.

"A magyar gazdaság teljesítménye 2024-ben továbbra is alulteljesített, mivel a beruházások visszaesése tovább mélyült, és a magánfogyasztás csak fokozatosan kezdett helyreállni" - értékelték az idei évet. A Fitch várakozásai szerint a reál-GDP növekedése 2024-ben mindössze 0,4% lesz, majd 2025-ben 2,5%-ra javul. Várakozásaik szerint a magánfogyasztás jövőre gyorsulni fog, tekintettel a megtakarítások magas szintjére és a szilárd reálbér-növekedésre. A beruházási tevékenységnek kedvezhet az erősebb külső kereslet, ami javítja az exportorientált feldolgozóipar kilátásait.

"Az új termelési kapacitások várhatóan 2025 második félévében kezdik meg működésüket, ami fellendíti a magyar exportteljesítményt. Úgy látjuk, hogy a GDP növekedése a beruházások és az export javulásának köszönhetően 2026-ra 3,5%-ra gyorsul. A Németországgal folytatott kereskedelemnek és az autóipari ágazatnak való nagyfokú kitettség miatt Magyarország sérülékenyebb a német gazdaság esetlegesen elhúzódó stagnálásával és az USA esetleges magasabb importvámjaival szemben - mutatnak rá lényeges kockázatokra a Fitch szakértői.

Azt is megemlítik, hogy a kormányzati beavatkozások ellenére stabil a magyar bankszektor. "A magyar bankrendszer továbbra is stabil, amit a magas átlagos tőkemegfelelési mutató (a teljes tőkemegfelelési mutató 24. negyedév végén 20,6% volt) és a likviditási pufferek támasztanak alá. A rendkívüli kormányzati politikai intézkedések és kamatcsökkentések ellenére a szektor jövedelmezősége 2024-ben erős maradt. Az eszközminőség ellenállóbbnak bizonyult a gyenge gazdasági tevékenységgel szemben, a nemteljesítő hitelek aránya 2,4%-ra javult az idei harmadik negyedév végén. A meglévő adók emelése és egy új illeték bevezetése további költségeket fog okozni a bankok számára, de ezek pénzügyileg kezelhetőnek tűnnek" - értékelték.

Külön szól a Fitch elemzése a 2026-os parlamenti választásokról. "Mivel a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt közel 30%-os támogatottsággal a második helyen végzett a 2024-es európai parlamenti választásokon, tovább növelte népszerűségét. Az ellenzék számára az a kihívás, hogy a jelenlegi pozitív lendületet szilárd szervezeti struktúrává és koherens politikai javaslatokká alakítsa át a 2026 tavaszán esedékes parlamenti választások előtt" - fogalmaztak.

Mikor jöhet további javítás vagy rontás a Fitchtől?

Szokás szerint a hitelminősítő közleményének végén megtalálhatjuk azokat a szempontokat, amelyek alapján leminősítést, vagy éppen felminősítést kaphat Magyarország.

Ezek azok a tényezők a Fitch szerint, amelyek egyenként vagy együttesen negatív minősítési intézkedést/leminősítést eredményezhetnek:

A szakpolitikák romlása, amely makrogazdasági egyensúlytalanságok kialakulásához vezet és/vagy aláássa a befektetői bizalmat.

Tartósan lazább költségvetési irányvonal, amely az államadósság/GDP arányt növekvő pályára állítja.

Ezek pedig azok a tényezők, amelyek külön-külön vagy együttesen pozitív minősítési intézkedést/felminősítést eredményezhetnek:

Az államadósság/ GDP szintjének tartós csökkenése, amely ezáltal közelebb kerül a hasonló országok átlagához.

Stabil és fenntartható középtávú növekedés, amelyet a javuló intézményi környezet és a kiszámítható politikai döntéshozatal segít, makrogazdasági egyensúlyhiány, például nagy folyó fizetési mérleghiány vagy tartósan magas infláció kialakulása nélkül.

Mit mond az NGM és a PM?

"Az elmúlt hetekben mindhárom nagy hitelminősítő vizsgálta Magyarországot: a Standard&Poor’s megerősítette hazánk befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátással. A Moody’s is helybenhagyta a besorolást, a kilátást stabilról negatívra változtatta, míg a Fitch Ratings negatívról stabilra javította a magyar gazdaságra vonatkozó értékelését" - kommentálta az eddigieket Varga Mihály pénzügyminiszter egy friss péntek esti videójában. A PM közleménye szerint a Fitch hitelminősítő pozitívumként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkentését és a beruházások növekedését. A szakértők gyorsuló gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. "Csak az idei évben 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetésre ajánlott kategóriában tartották hazánkat" - emelte ki Varga Mihály.

Pozitív megerősítés – a Fitch Ratings változatlanul befektetésre ajánlja Magyarországot, a kilátást pedig stabilra javított címmel adta ki tájékoztatását a Nemzetgazdasági Minisztérium. "A Fitch Ratings mai minősítésében változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat, a kilátást pedig stabilra javította, azaz Magyarország pozitív visszaigazolást kapott a hitelminősítőtől. A Moody’s múltheti és a Standard and Poor’s októberi megerősítő minősítésével, a három legnagyobb hitelminősítő továbbra is egyöntetűen befektetésre ajánlja hazánkat, ami a töretlen bizalmat tükrözi. A Fitch döntése is rámutat, hogy a magyar gazdaság alapvető fundamentumai stabilak" - írta az NGM.

Azt is kiemelték, hogy hazánk megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező, a magyar állampapírok népszerűsége töretlen. "A kormány megteremtette a költségvetés és a növekedés egyensúlyát. Magyarország finanszírozási helyzete stabil, miközben a kormány elkötelezett a szigorú költségvetési gazdálkodás, a hiány és az államadósság csökkentése mellett. A 2025-ös békeköltségvetés a tartós konjunktúra alapjainak lefektetésével hozzájárul, hogy a magyar gazdaság visszatérjen a fenntartható és magas ütemű növekedési pályára. Ezt az irányt erősíti meg a Fitch pozitív minősítése" - vélekedett az NGM.

Ezzel lezárult az idei hitelminősítői felülvizsgálat-sorozat

A legnagyobb befektetők és piaci szereplők három nagy nemzetközi hitelminősítő véleményére figyelnek (igaz, az elmúlt években, évtizedekben jelentőségük megkopott a pénzügyi válság után), ez pedig nem más, mint a Fitch Ratings, a Standard and Poor's és a Moody's Investors Service. Idén mindhárom nagy hitelminősítő kétszer mondott véleményt a magyar adósbesorolásról, melynek mérlege egy kilátásrontás és egy kilátásjavítás.