Új támogatott hitelprogram indul magyar vállalkozóknak: ennek rengetegen fognak most örülni

December 5-től már igényelhető az európai uniós forrásból megvalósuló DIMOP Plusz hitelprogram két pályázata, amelyek a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatását célozzák. Az összesen 35 milliárd forint keretösszegű pályázatok az MBH Bank által üzemeltetett MFB Pont Plusz hálózaton keresztül igényelhetőek.

Előnyük, hogy nulla százalékos fix kamat mellett kínálnak kedvező finanszírozást a digitalizációs megújulást célzó fejlesztésekhez, a digitalizációs szempontból kevésbé fejlett vállalatok esetében pedig akár az igényelt összeg fele vissza nem térítendő támogatássá is válhat.

Az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára eddig elérhető, népszerű pályázatok mellett 2024 decemberétől az új DIMOP Plusz 1.2.3/A-24 és DIMOP Plusz 1.2.3/B-24 pályázat is elérhetővé válik, amelyek a vállalkozások digitalizációs képességeinek támogatásával kívánják erősíteni azok versenyképességét. A program kisebb, digitalizáltság szempontjából kevésbé fejlett vállalkozások számára elérhető elemének kölcsönösszege pályázatonként minimum 3 millió forint, maximum 20 millió forint lehet, a teljes futamidő alatt fix, 0%-os ügyleti kamat mellett. Amennyiben a vállalatok digitális intenzitásának mutatója a kiindulási szinthez képest meghatározott javulást ér el, a támogatás akár 50%-a vissza nem térítendő forrássá válhat. A már magasabb digitális fejlettségi szinttel rendelkező kis- és középvállalatok számára pályázatonként minimum 20, maximum 200 millió forint igényelhető, ugyancsak 0%-os ügyleti kamat mellett.

Mire lehet igényelni?

A hitelösszeg számos alapszintű, fejlett vagy közepesen fejlett szoftver és felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás bevezetésére felhasználható: ide tartoznak az e-kereskedelmi célú és e-számlázó rendszerek, valamint a távmunka támogatását elősegítő szoftverek és felhőalapú szolgáltatások, továbbá az online megjelenést biztosító honlapok.

Emellett az összeg felhasználható vállalatirányítási (ERP) és ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerek, IKT (információs és kommunikációs technológiák) biztonsági megoldások, adatanalitikai és mesterséges intelligencia alapú technológiák bevezetésére, új informatikai eszközök beszerzésére, valamint szakértői szolgáltatások és képzések költségeinek finanszírozására is. A magasabb digitális fejlettségi szinttel rendelkező vállalatoknak egyéb, fejlett vagy közepesen fejlett felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások bevezetésére (ipar 4.0 és vállalati Internet Of Things) is lehetőségük van.

Hol igényelhető hitel?

A pályázatok benyújtására 2024. december 5-től nyílik lehetőség, az országszerte megtalálható MFB Pont Plusz hálózatban, az azt üzemeltető MBH Bank és Gránit Bank megjelölt fiókjaiban. Akiknek további segítségre van szükségük a beruházás tervezésében, azok számára az MBH Forrás Zrt.-n keresztül pályázatírást segítő funkció áll rendelkezésre. A digitális megújulás jegyében pedig a bank digitális szolgáltatásplatformján, a BUPA-n keresztül december közepétől már a DIMOP Plusz hitelprogramhoz is elérhetővé válik a digitális előszűrő funkció.

„A digitális fejlesztés és fejlődés a mai gazdasági környezetben kulcsfontosságú, hiszen nemcsak az iparági lehetőségek kihasználását segíti elő, hanem az ügyfélkör bővítéséhez is hozzájárul. A vállalati szektor legnagyobb finanszírozójaként elkötelezetten támogatjuk a hazai vállalkozások versenyképességének növelését a digitális megújuláson keresztül is. Az országos MFB-hálózatunkhoz tartozó 154 bankfiókunkban felkészült ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésre, támogatva a hitelfelvételi folyamat gyors és zökkenőmentes lebonyolítását. Célunk, hogy a lehető legtöbb támogatást és lehetőséget biztosítsuk a hazai vállalkozásoknak, legyen szó mindennapi pénzügyekről vagy akár egy pályázat benyújtásáról” – nyilatkozta Illés Zoltán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletes feltételek és az igényléshez szükséges további információk a www.mbhbank.hu/vallalatoknak/mfb-pont-plusz oldalon érhetők el, a hitelprogram felhívása pedig a www.palyazat.gov.hu oldalon olvasható.