Itt a nagy bejelentés, amire sokan vártak: újabb beruházásokhoz lesz elérhető kamatmentes hitel

Már a budapesti mikro-, kis- és közepes vállalkozások rendelkezésére áll az európai uniós forrású KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogram, amely nulla százalékos fix kamat mellett kínál finanszírozást új fejlesztésekre és értéknövelő beruházásokra - közölte a Magyar Fejlesztési Bank

A 73,19 milliárd forint keretösszegű budapesti program a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kialakított MFB Pont Plusz vállalati hálózaton keresztül, az MBH Bank és a Gránit Bank megkülönböztetett fiókjaiban lesz elérhető - írták a közleményben.

Részletezték, az október 28-tól igényelhető, európai uniós forrásból megvalósuló KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogram olyan technológiai korszerűsítést célzó beruházások finanszírozására vehető igénybe, mint például új tárgyi eszközök beszerzése, beleértve az információs és kommunikációs technológiai eszközöket is. Emellett, új építkezés kivételével lehetőség nyílik ingatlan átalakítására, bővítésére, felújítására és korszerűsítésére, mindezt az összes elszámolható költség legfeljebb 50 százalékáig. A program támogatja elektromos járművek, megújuló energiatermelő eszközök beszerzését is. Ezenkívül 30 százalékban a beruházáshoz kapcsolódó készletek vásárlása, illetve 20 százalékban immateriális javak beszerzése is finanszírozható.

A 73,19 milliárd forint keretösszegű hitelprogramban a vállalkozások ügyletenként 5 millió és 50 millió forint közötti hitelösszeget igényelhetnek, a teljes futamidő alatt fix, 0 százalékos kamat mellett. A jelenlegi konstrukciót kizárólag olyan projektekre lehet igényelni, amelyek megvalósítási helyszíne Budapesten bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep - ismertették. Hozzátették, a fővároson kívüli beruházásokhoz a 155,54 milliárd forint keretösszegű KKV Technológia Plusz Hitelprogramra már idén tavasztól jelentkezhetnek a vállalkozások.

Sipos-Tompa Levente, az MFB Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben kitért arra: "az EU egyik legfelkészültebb hálózatával már a budapesti mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat is támogathatjuk abban, hogy a források gyorsan és hatékonyan a piacra jussanak. A két hitelprogramon keresztül összesen 228,73 milliárd forintnyi keretösszeggel járulhatunk hozzá a magyar kkv-szektor fejlesztéséhez, beruházásainak élénkítéséhez".