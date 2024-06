Döbbbenetes: valójában erre szórják el a magyar családok a Babaváró kölcsönt

2024 májusáig a Babaváró kölcsön legnépszerűbb felhasználási módja a lakásvásárlás, illetve az otthonok felújítása és korszerűsítése volt, de a felmérés alapján egyre magasabb arányban fordítják az összeget a gyermek részére történő megtakarítás indítására vagy banki hitel kiváltására is a magyar családok.

Ahogy az ismert, a Babaváró támogatás 2024-ben új feltételekkel és megújult támogatási összeggel tért vissza: a gyermeket tervező házaspárok maximum 20 éves futamidőre szóló, legfeljebb 11 millió forint összegben kérhetik a szabadfelhasználású, kamatmentes kölcsönt.

Friss adatok alapján, az ügyfelek közül volt, aki autóvásárlásra, mások utazásra költötték a kapott összeget, ugyanakkor idén a közvetített támogatásokat az igénylők legnagyobb arányban (81%-ban) lakásvásárlásra fordították - áll a Duna House közleményében. A hitelfelvevők kisebb része, 8,7%-a ingatlanfelújításra, -bővítésre, -korszerűsítésre költötte a kapott támogatást, míg 2%-uk a gyermekük részére indítandó megtakarítási céllal folyamodott a kölcsönért. Egy másik népszerű kategória volt még a családoknál a saját banki hitel kiváltása (1,9%), valamint a meglévő hitel részleges előtörlesztése (1,3%) is.

Az igénylések száma egyébként már most meghaladta a tavalyi év ugyanezen időszakát: nagyságrendileg 25%-kal többen folyamodtak mostanáig a kölcsönért az egyik pénzügyi szolgáltató adatai alapján. Érdekesség még, hogy a tavalyi, 2023-as év első 9 hónapjának adatai alapján is a lakhatás minőségének javítása volt az egyik legnépszerűbb hitelcél az igénylő házaspárok körében: az ügyfelek 92,6%-a jelölte meg ugyanis a lakásvásárlást, -felújítást, -bővítést vagy -korszerűsítést a támogatási összeg felhasználására, amely idén sem változott sokat.

Mi változott a szabályozásában tavaly óta?

„A maximálisan igényelhető 11 millió forintos összeg új otthon vásárlása esetén önerőnek is kiváló, amelyet a CSOK Plusszal, Falusi CSOK-kal, vagy egyéb állami támogatással kombinálva könnyebben megvalósítható a családok otthonteremtése” – mondta el Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

A Babaváró támogatást az 5 éven belül gyermeket vállaló házaspároknak érdemes igénybe venniük, akár már a várandósság ideje alatt is, hiszen a futamidő végéig járó kamatmentesség a gyermek hitelfelvételt követő 5 éven belüli érkezése esetén biztosított. Új szabály idéntől kezdve, hogy a feleség életkora 18 és 30 év közötti lehet, de átmeneti szabályozásként, amennyiben a feleség legalább 12 hetes várandós, akkor 30-41 év közötti életkor esetén is igénybe vehető a hitel 2024. december 31-ig. 2025-től azonban kizárólag a 30 év alatti nők lesznek jogosultak az igénylésre. A kölcsön további előnye az is, hogy az érkező gyermekek után három évre szüneteltethető a törlesztés. Valamint, ha egynél több gyermek születik, a hiteltartozás csökkenthető, a harmadik gyermek esetén pedig a teljes tőketartozás elengedésre kerül, vagyis megszűnik a hitel”

– tette hozzá a szakértő.