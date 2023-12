Normalizálódni látszik a bankszektor: januártól jöhetnek a 7 százalék alatti kamatok

2024. január 1-jétől az újonnan megkötött szerződések esetében az önkéntes kamatplafon mértéke jelentősen csökken, így az ehhez csatlakozó bankok a jelenlegi 8,5 százalék helyett legfeljebb 7,3 százalékos THM-mel (teljes hiteldíj mutató) adhatják a lakáshiteleiket. A Bankmonitor szakértői szerint 10 éves kamatperiódussal már most is találni 7,3 százalék alatti THM-ű lakáshitelt, ám a fix kamatú hitelek között kizárólag ennél drágábbak vannak jelenleg. A szakértők ezért arra számítanak, hogy január 1-től még olcsóbb lakáshitelekkel jelenhetnek meg a bankok.

Az október 9-én induló önkéntes kamatplafonhoz minden nagyobb hazai pénzintézet csatlakozott, és bár már ezt megelőzően is volt 8,5 százalékos THM-nél (teljes hiteldíj mutató) kedvezőbb ajánlat a piacon, a kamatplafon azonnali és jelentős kamatcsökkenést eredményezett a lakáshiteleknél. Hasonló hatása várható január elejével is, hiszen a Bankmonitor lakáshitel kalkulátor által vizsgált bankok közül 20 millió forint hitelösszeg, 20 éves futamidő és 350 000 forint nettó jövedelem esetén jelenleg mindössze a CIB Bank 10 éves kamatperiódusú fogyasztóbarát lakáshitele megy be ez alá (7,21%), míg 500 000 forint nettótól az UniCredit Bank ad még kedvezőbb ajánlatot (7,18%).

Végig fix kamattal jelenleg kizárólag 7,3 százaléknál magasabb THM-mel találhatunk lakáshitelt: 350 000 forint nettó jövedelemmel 8,05 és 8,35 százalék között vannak a THM-ek, míg 500 000 forint nettó jövedelemtől 7,56 és 8,35 százalék között szóródnak az ajánlatok 20 millió forint hitelösszeg és 20 éves futamidő esetén.

Mekkora pénzügyi előnyt jelenthet a változás?

Nézzük meg ezt egy példán keresztül. Az érdeklődő 20 millió forint lakáshitelt igényelni 20 éves futamidőre, 10 évig fix kamat mellett. Az igénylő jövedelme nettó 450 ezer forint. Az egyes banki ajánlatok THM értékének átlaga 7,97%. Egy ilyen kölcsön induló törlesztőrészlete 167 ezer forint körül van.

Amennyiben januártól életbe lép a 7,3 százalékos THM plafon, akkor egy ilyen kölcsön átlagos törlesztője 158 ezer forint körül mozogna. Vagyis havi 8 200 forintot, összességében 1,9 millió forintot lehetne spórolni egy átlagos hitellel az új szabályok miatt. (A Bankmonitor szakértői abból indultak ki, hogy a teljes költség a kamatban, ezáltal a törlesztőrészletben jelenik meg.)

Érdemes csak emiatt kivárni? Ez azért nem ilyen egyszerű, a jelenleg legolcsóbb lakáshitel ennél kedvezőbb feltételek mellett is elérhető. Az azonban kétségtelen tény, hogy a banki ajánlatok kedvezőbbek lesznek, és elképzelhető az is, hogy a legolcsóbb hitelek kamata is csökkenni fog. Vagyis a 7 százalék alatti hitelkamatok a jövőben már nem egyedi, hanem inkább átlagos ajánlatok lesznek majd.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amennyiben a bankok lépnek, az egyben azt is jelentheti, hogy általános lesz a 7 százalék alatti lakáshitel kamat, hiszen a THM értéke a kamaton felül a hiteligényléshez kapcsolódó legtöbb költséget (pl. értékbecslés, tulajdoni lap, jelzálogjog bejegyzés, számlavezetés, amennyiben az a hitelfelvétel feltétele) is tartalmazza. Éppen ezért a THM érték mindig magasabb a hitelkamatnál, a különbség átlagosan 0,2-0,3 százalék. Vagyis, ha a THM 7,3 százalék, akkor a kamat körülbelül 7,0 - 7,1 százalék lesz. Ugyanakkor a bankok között várhatóan ismét elindulhat egy árverseny, így lehetnek ennél kedvezőbb ajánlatok is majd a piacon.