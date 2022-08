Itt a bejelentés: ide került a megszűnt Sberbank hitelállománya, ezt kell most tenniük az ügyfeleknek

Megtörtént a Sberbank Magyarország Zrt. mintegy 330 milliárd forint kitettségű hitelportfóliójának átruházása az MKB Bank Nyrt. részére. A tranzakciónak köszönhetően mintegy 35 000 lakossági és mintegy 3 000 vállalati ügyféllel bővül a bank ügyfélköre.

Mint mi is beszámoltunk róla, március elején bejelentette megszűnését a Sberbank, miután az osztrák anyavállalat súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt az MNB is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. Néhány napig nem volt teljesen biztos, mi lesz az ügyfelekkel, azonban most pont került az ügy végére.

Májusban az MKB Bank Nyrt. nyerte azt a pályázatot, amelyet a végelszámolás alatt álló Sberbank Magyarország Zrt. hitelállományának átvételére írt ki a Pénzügyi Stabilitási és Nonprofit Kft. A hitelállomány átruházására 2022. augusztus 1-jével sikeresen sor került.

Jelentős pillanat a Sberbank hitelállományának átvétele mind az ügyfelek, mind az MKB Bank életében. A mostani lépéssel több tízezer ügyfél számára lezárul egy hosszú, bizonytalan időszak és immár egy erős, stabil, magyar tulajdonú pénzintézet partnerei lesznek, ahol kiváló banki infrastruktúrával és szolgáltatásokkal várjuk őket. Az MKB Bank számára jó lehetőség ez arra, hogy tovább növekedjen és megmutassa integrációs erejét

– mondta Dr. Barna Zsolt, az MKB Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

A Sberbank korábbi magyarországi ügyfeleinek egyelőre nincs az ügyintézéssel kapcsolatos teendőjük, az MKB Bank keresni fogja őket. A meglévő hitelükkel kapcsolatos kérdéseikkel továbbra is a Sberbank ügyfélszolgálatához fordulhatnak az érintett ügyfelek.

Az MKB Bank Nyrt. a kapcsolódó pénzügyi hatásvizsgálatokat követően nyújtott be májusban kötelező érvényű ajánlatot a Sberbank Magyarország Zrt. hitelportfóliójának átvételére, amely mintegy 35 000 lakossági, valamint 3 000 kis-, közép- és nagyvállalati ügyfelet érintett. A megállapodást a mintegy 330 milliárd forint kitettségű állomány megvásárlásáról az MKB Bank és a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”, a Sberbank Europe AG végelszámolás alá került leányvállalatának végelszámolója írták alá.