Tömegek rohanták meg a bankokat idén tavasszal: így húzzák be a legjobb hiteleket

Mikor, milyen hitelt éri meg felvenni? Erre a kérdésre temérdek lehetséges válasz létezik, és Pénzcentrumon most össze is gyűjtött jónéhányat ezek közül, amiket konkrét példákkal is alátámasztunk. Mutatjuk, mikor éri meg személyi kölcsönt felvenni, de azt is, kinek lehet jó megoldás a CSOK, az áruhitel, a hitelkártya vagy a folyószámlahitel.

Az MNB friss adatai szerint a 2020-as pandémiás év nem kifejezetten kedvezett a hitelfelvételi kedvnek Magyarországon. A világjárvány okozta anyagi bizonytalanság és a szigorodó feltételek egyszerre tántorították el a lakosságot az igénylésektől. Ettől függetlenül a gazdasági elemzők egyetértenek abban, hogy a pandémia elülésével brutális hitel-berobbanásra lehet számítani. Sőt, a fellendülés jelei már most is mutatkoznak, 2021 márciusában például már több hitelt vettek fel az emberek, mint a tavalyi évben ilyenkor.

Hitel ugyanakkor sokféle van a piacon, aminek következtében a választás sem egyszerű közülük. Egy-egy élethelyzet, illetve felhasználási terület ugyanis alapjaiban befolyásolja azt, hogy milyen hitelt érdemes valakinek felvennie. Fontos például már a legelején tisztázni, hogy egy hitel mindig nagy vállalás egy háztartás életében, ami azt is jelenti, hogy a megfelelő konstrukció kiválasztása igazán húsbavágó az emberek pénztárcáját illetően. Legalább ugyanennyire fontos továbbá, hogy a megfelelő célok érdekében az ember megfelelő hitelt mozgósítson. A Pénzcentrum hitelfelvételi kisokosával éppen ebben fogunk segíteni, megmutatva azt, hogy a különböző hitelek közül melyiket, mikor érdemes felvenni.

Személyi kölcsön

A személyi kölcsön sikere klasszikusan abban rejlik, hogy ezek a hitelek szabad felhasználásúak. Ergo az ember arra költheti a pénzt, amire csak akarja. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy financiális oldalról nézve a dolgokat nem árt észnél lenni, és józan belátással dönteni arról, mire költi az ember a személyi kölcsön. Ökölszabályként elmondható, hogy értékteremtő beruházására, ha a családi költségvetés is megengedi, érdemesebb hitelt felvenni, mint egyszeri luxusköltekezésekre.

Mikor vegyünk fel személyi kölcsönt?

Követve ökölszabályunkat, személyi kölcsönt felvenni leginkább megtérülő beruházásokra éri meg. Persze, ilyen hitelt felvehetünk luxuscikkekre is, ezek azonban a pillanatnyi kielégülésen túl nem igen kecsegtetnek hosszú távú anyagi előnnyel. Ellenben egy okosan felhasznált személyi kölcsön idővel már pénzt is termelhet egy háztartás számára. Ilyen okos felhasználása például a személyi kölcsönöknek lehet akár egy energetikai megtakarítást célzó korszerűsítés, amennyiben a kifejezetten erre a célra felvehető hitelek feltételeinek nem felel meg valaki.

Magyarok családok millió élnek például energetikai szempontból rossz állapotú lakóingatlanokban. Olyan házakban, lakásokban, ahol például az utcákat majdhogynem jobban fűtik a tulajdonosok, mint a belső tereiket. Az ilyen viszontagságokra lehet például gyógyír a már fentebb is említett energetikai beruházás, aminek szentháromsága a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, illetve a fűtési rendszer korszerűsítése. Illetve manapság ezekhez szokott még csatlakozni a lakosság körében is egyre divatosabbá váló napelemes beruházások világa.

És hogy miért kiemelten fontos a beruházásoknak ez a világa? Például azért, mert több mint 800 000, energetikai szempontból kifejezetten rossz állapotban lévő úgynevezett Kádár-kockákban élő magyar a rezsifogyasztásának akár az 50-60 százalékát is megtudnák spórolni egy teljes körű energetikai beruházással. Ez tehát egy olyan ráfordítás, ami megfelelő időn belül megtérül beruházójára számára. Éppen ezért, hitelt, ilyen célra felhasználni előnyös, arról nem is beszélve, hogy 2021 januárjától az állam is támogatja a gyermekes háztartások egy részét ilyen jellegű beruházások tető alá hozatalára.

De nézzünk egy példát! Az energetikai beruházást háromféleképpen lehet finanszírozni: önerőből, hitelből, illetve a kettő kombinációjából. Az első eset egyszerű, ha valakinek van elég megtakarított pénze, akkor belevág a munkálatokba. Ha viszont nincs, akkor első körben érdemes energetikai számítást végezni. Azaz tisztában kell lennünk jelenlegi fogyasztásunkkal és a beruházás utáni várható értékkel is (fontos, hogy mindkét esetben átalánnyal kalkuláljunk). Ha ez megvan, a tervezett befektetett összeget el kell osztanunk az éves megtakarításunk összegével, így megkaphatjuk a megtérülési időt.

Annyi szerencséje azonban mára mindenkinek van, hogy mostanra számos kutatás, és megvalósult lakossági korszerűsítések garmadája igazolja, hogy egy komplex energetikai korszerűsítéssel akár annyit is meg lehet spórolni a rezsiszámlákon, hogy simán megérheti kölcsönből is belevágni a munkálatokba, hiszen a hitelkamatok ma rekord alacsonynak számítanak. Mindez azt eredményezheti, hogy az energetikai számítással alátámasztott beruházást követően a havi átalányon megtakarított összeg nagyrészt fedezi a megvalósításhoz igénybe vett hitel törlesztőrészletét, a hitel lejárata után pedig már a család költségvetését gyarapítja.

Egy napelemes példa Egy családi házban villanykazánnal történő fűtés esetén havi 26 440F forint általány számla kiváltása már egy 3,2 millió forintos beruházással is elérhető. Ha nincs önerőnk és teljes mértékben személyi kölcsönből fedezzük a beruházást, 150 000Ft átutalás vállalásával 84 hó futamidő mellett körülbelül 53 500 forint induló törlesztőrészlettel kell számolnunk, azonban ha a kivitelezést követően megkapjuk az 1,6 milliós forintos állami támogatást, amelyet betörlesztünk a hitelbe, egy év átfutási idővel számolva is, a hitel törlesztőrészlete kb. 24 500 forintra csökken, amely kevesebb, mint a villanyszámla amit kiváltottunk.

Ez pedig azt jelenti, hogy a hiteltörlesztőket gyakorlatilag abból is lehet finanszírozni, amit eddig rezsire költöttünk. Ha pedig mindez fennáll, akkor akár teljesen hitelből is lehet finanszírozni a beruházást, de némi önrész megléte mindig nagy segítség. Főleg akkor, ha több milliós kiadásokról beszél az ember. Ugyanez igaz természetesen a napelemes otthoni beruházásra is, ott is, egy jól megtervezett rendszerrel egy háztartás hosszú távon akár nullázhatja is az áramból származó rezsiköltségét. Ez pedig kifejezetten jó befektetésnek számít.

Te milyen autót vezetsz?

Egy új autó, legyen az egy kevésbé használt példány vagy egy szalonból kiguruló gépkocsi, nem csak presztízskérdés, de sokaknak a biztonság záloga is egyben. Megint másoknak, akiknek igazából munkaeszköz az autó, a biztonságon kívül kritikus a fogyasztás is, akárcsak a karbantartási költségek alacsony szinten tartása is. Ezen érvek-ellenérvek mentén pedig sokaknak megérheti személyi kölcsönnel beruházni egy gépkocsi-vásárlásba. Persze csak akkor, ha körültekintő számításokkal igazolni tudjuk magunknak, hogy jobban járunk a kiszemelt autóval, mint a régivel.

Természetesen az autóvásárlás mellett adódhatnak olyan vészhelyzetek is, amikor a meglévő autónk olyan meghibásodást szenved el, ami már a tulajdonos és családja testi épségét is veszélyeztetheti. Ilyenkor egyből cselekedni kell még akkor is, ha a szervizköltségek rendesen odavágnak a családi kasszának. Ilyen, nagyobb javítási finanszírozás bevonásába is megérheti tehát hitelhez nyúlni.

Mikor érdemes tehát személyi kölcsönt felvenni?

Ökölszabályként kövessük azt az előírást, hogy a szabad felhasználású hitel akkor kerül a legjobb helyre, hogyha azt valamilyen értékteremtő beruházásba fektetjük, ami idővel megtérül, és hosszú távon csökkenti az esetleges többletkiadásainkat.

Kiváló lehetőség lehet adósságaink rendezésére is, magasabb törlesztésű áruhitel, vagy magas kamattal rendelkező hitelkártya, folyószámlahitel kiváltására is használhatjuk, így további megtakarítást érhetünk el.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) elsődleges célja a családok ingatlanhoz jutásában való segítség. A támogatás igénybe vehető új és használt lakás vásárlásához, építéshez, valamint bővítéshez és korszerűsítéshez is. A vissza nem térítendő állami támogatás mellé kedvezményes kamatozású jelzáloghitel is igényelhető. A CSOK-on kívül számos egyéb támogatási forma érhető el, például a Babaváró hitel.

2021-ben több változás volt a CSOK-hoz kapcsolódóan:

nem kell illetéket fizetni a támogatás segítségével vásárolt ingatlanok után,

az új lakásvásárlás után fizetett 5 százalékos áfát is visszaigényelhetjük,

a tetőtér beépítés révén nem kell két új, önálló albetétként nyilvántartott lakást létrehozni,

a kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjasok is lehetnek igénylők,

bővült a preferált kistelepülések száma,

a fiatal házaspár által megelőlegezett CSOK korábbi igénybevétele kapcsán újabb megelőlegezett CSOK igényelhető akkor is, ha a korábbi gyermekvállalás még nem teljesült,

ha az igénylő a CSOK kérelmét 2021.01.01 előtt már benyújtotta, akkor az ÁFA-támogatás 2021.01.01 után pótlólag is igényelhető.

A támogatás összegét három fő tényező határozza meg. A meglévő, illetve vállalt gyermekek száma, az, hogy új, vagy használt ingatlanra igényeljük, illetve, hogy a támogatással érintett ingatlan mekkora hasznos alapterületű.

A családvédelmi akcióterv részeként a CSOK-ot számos kiegészítő támogatás kíséri:

államilag támogatott, kedvezményes kamatozású hitel: a 10 MFt-os hitel igénybevételéhez legalább 2 gyermek megléte/vállalása szükséges, míg a 15 MFt eléréshez legalább 3 gyermeket kell nevelni.

falusi CSOK: a támogatás összege használt lakásvásárlásra is annyi, mintha új ingatlan vásárlására fordítanánk, de ebben az esetben a lakás bővítését és/vagy korszerűsítését is vállalni kell, vagy a támogatás fele összegének mértékében meglévő lakás bővítését és/vagy korszerűsítését is elvégezhetjük.

Adó-visszatérítési támogatás: a generálkivitelezés nélkül megvalósuló építések vagy preferált kistelepülésen a bővítés/korszerűsítés esetén az anyagok és szolgáltatások számlájában megfizetett 27%-os ÁFA összeg, de legfeljebb 5 MFt vehető igénybe, míg a generálkivitelezéssel megvalósuló építések, illetve új lakásvásárlások esetén a kiállított számla szerint megfizetett 5%-os ÁFA összege igényelhető.

Otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön: meglévő lakás és lakóház felújítására, az 518/2020. Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatást igénybe venni szándékozó személy által vehető igénybe, legfeljebb 6 MFt mértékben az államilag támogatott, kedvezményes kamatozású hitel.

Babaváró hitel: szabad felhasználású személyi hitel, mely 1 gyermek 5 éven belüli születése esetén kamatmentessé válik, a 2. gyermek születése esetén a tartozás 1/3-át, míg 3. gyermek születése esetén pedig a tartozás teljes összegét elengedi az állam.

jelzáloghitel-tartozás csökkentése: lakáscélú hitelekre kérvényezhető, a gyermek száma alapján meghatározott összeget vállal át az állam a szülők meglévő jelzáloghiteléből.

Mikor érdemes CSOK-ot felvenni?

Mint látszik, a CSOK-kal és társkedvezményeivel gyakorlatilag bárki jól járhat, aki gyermeket nevel és/vagy tervez és nem tudja, vagy akarja teljesen önerőből vállalni a jövőbeni ingatlanvásárlás, vagy építési jellegű munkák költségeit.

Áruhitel

Az áruhitelek meghatározott termékekre vonatkozó hitelek, melyek legfőbb eltérése a személyi kölcsöntől és más hitelektől, hogy bár ugyanúgy hitelintézet nyújtja, de konkrét üzlethez és megvásárolt termékhez kapcsolódnak.

Az áruhitel gyakran elérhető akár 0%-os kamattal is, de ettől függetlenül felmerülhet számlavezetési díj, csoportos beszedés díja, egyszeri kezelési költség, amikre érdemes odafigyelni, illetve nem akciós időszakokba a személyi kölcsönöknél jelentősen magasabb akár 30% feletti THM is előfordulhat.

A 0% THM-mel hirdetett áruhitelek viszont ténylegesen 0 %-os költségűek. A THM ugyanis minden, a bank felé fizetendő költséget tartalmaz. Ezért, ha 0% THM-et olvasunk egy hitel feltételei mellett, feltéve, hogy teljesítjük a szerződés ránk eső részét, ténylegesen költségmentes hitelhez juthatunk.

Mikor érdemes áruhitelt felvenni?

Az áruhitellel értelemszerűen akkor járunk jól, ha egy adott terméket szeretnénk gyorsan, helyben hitelre megszerezni. Akciós időszakokban kifejezetten megérheti részletre megvenni egy-egy eszközt, ugyanakkor szem előtt kell tartani hogy a nagyon rövid futamidő miatt (akár 3-6 hónap), viszonylagosan magas törlesztőrészletet kell fizetnünk, így nagyobb összegben már érdemes átgondolni egy személyi kölcsön felvételét is.

Hitelkártya

A hitelkártya egyik legnagyobb erőssége a vásárlások után járó százalékos alapú pénzvisszafizetés, továbbá az esetleges kamatmentes használhatóság. A hitelkártyáknál van egy általában 30 napos elszámolási időszak, mely lezárását követi az általában 15 napos türelmi idő. Ez alatt kell visszafizetni a hitelkártya költéseket. Ha eddig maradéktalanul beérkezik a hitelkártyás vásárlásokkal elköltött pénz, a költésünk kamatmentes lehet.

Fontos figyelembe venni, hogy hitelkártyánként eltérő a kamatmentes használat feltétele! A bankok emellett speciális kedvezményekkel is próbálják vonzóbbá tenni hitelkártya-szolgáltatásukat. Ilyen a számos szolgáltató által ajánlott csatlakozási bónusz, vagy a szintén sok helyen elérhető díjmentes utasbiztosítás.

Igen elterjedtek még a partnerszolgáltatóknál való vásárlással érvényesíthető kedvezmények is. Ilyenkor az alap értékhatárt meghaladó mértékű pénzvisszatérítést is kaphatunk, aminek a feltétele az, hogy olyan helyen vásároljunk, ami partneri kapcsolatban van a kibocsájtó bankkal. Szezonális programok keretében pedig gyakoriak még a pontgyűjtő és kuponakciók is.

Mikor érdemes hitelkártyát kiváltanunk?

Ha tudatosan használjuk, a hitelkártya jó kiegészítő fizetőeszköz lehet, ha azonban nagyobb összegre van szükségünk, akkor érdemesebb lehet egy kedvezőbb kamatozású személyi kölcsönt választani, hiszen 36-38 százalék körüli THM-nél sokkal kedvezőbb ajánlatot is találhatunk, ráadásul hosszabb időt is biztosítanak a visszafizetésre.

Folyószámlahitel

A folyószámlahitel gyakorlatilag a lakossági bankszámla egy „plusz zsebének” tekinthető, ha ugyanis elfogy a pénzünk a folyószámláról, akkor egy meghatározott hitelkeretből tovább költhetünk. Ez a hitelkeret akár fizetésünk többszöröse is lehet és lehetővé teszi, hogy az után is használjuk bankszámlánkat, miután keretünk mínuszba megy. A folyószámlahitel egyébként megkötések nélkül, bármire felhasználható. Bankunk az elköltött összeg után hitelkamatot számol, a hitelkártyától eltérően azonban nincs kamatmentes használati lehetőség. A hitel fel nem használt része után pedig más díjak merülhetnek fel, de a pénzintézetek többségénél hitelnek csak akkor van költsége, ha költjük is azt.

A folyószámlahitel igénylésének minden esetben feltétele egy, az adott banknál vezetett folyószámla, amelyen engedélyezhetik a hitelkeretet. A hitelkeret nagyságát többek között a számlánkra érkező jövedelem alapján állapítják meg, tehát feltétel még részünkről a rendszeres munkából származó jövedelem megléte, amely a folyószámlára kell hogy érkezzen.

A folyószámlahitelnél kényelmes lehet, hogy a számlánkra érkező jóváírásokkal folyamatosan törlesztjük a hitelt, nincs előírt törlesztési időpont. A havi kamatot pedig azért az összegért fogjuk fizetni, amivel aktuálisan adósak voltunk.

Mikor érdemes folyószámlahitelt választanunk?

A folyószámlahitel általában biztonsági keretként szolgál, ha hirtelen nagyobb kiadásunk keletkezik, tudjuk fedezni a hitelkeretből, nem szükséges új hiteligénylést benyújtanunk, azonnal rendelkezésre áll. A folyószámlahitel felhasználás szempontjából rugalmas termék, hiszen a számlánkon lévő pénzből akár egy fontos átutálást is végrehajthatunk és nem csak vásárláshoz használhatjuk, mint például a hitelkártyát. A hitelkártyák főként kártyás vásárlások esetén érdemes használni, míg készpénzfelvétel, utalások esetén a folyószámlahitel kedvezőbb lehet. Akkor is érdemes a folyószámlahitelt választani, ha tudjuk, hogy nem fogjuk tudni feltölteni a kihasznált keretet, ugyanis a folyószámlahitel kamata általában kedvezőbb, mint a hitelkártyáké.