Kiderült, mekkora kamatot fizet a Gránit Bank új, kombinált betéti terméke

Új betéti terméket vezetett be a piacra a Gránit Bank, amely 8% éves kamatot (EBKM: 8%) kínál. A pénzintézet a Pénzcentrumot arról tájékoztatta, hogy a Gránit Hozampáros betéti konstrukció 2025. január 20-ától mobilalkalmazásuk mellett videóbankon keresztül is elérhető.

A bank tájékoztatása szerint a kamat eléréséhez két fő feltételt kell teljesíteni:

új pénzt kell lekötni, és

a betéttel megegyező összegben befektetési jegyet kell vásárolni a bank által forgalmazott befektetési alapokból.

A lekötési idő: 4 hónap, a minimum befektetendő összeg: 200 ezer forint, ugyanakkor maximum összeg nincs meghatározva.



Az új pénz definíciója szerint az számít új forrásnak, ami a lekötés napján fennálló összesített záróegyenleg és a 2024. december 27-i összesített záróegyenleg különbözete. Ez származhat bankon kívüli forrásból, vagy akár a Gránit Banknál tartott értékpapír számlán lévő állampapírok kamatkifizetéséből vagy eladásából is.

A befektetési jegy vásárlásával kapcsolatban felhívták a figyelmet arra, hogy

bármely, a Gránit Bank által forgalmazott befektetési alap választható;

a letéti őrzési díj 4 hónapig 0 forint, ha teljesülnek a feltételek;

a minimum összeg: 200 ezer forint;

a befektetési jegy állomány nem csökkenhet a betétlekötési időszak alatt.

Mint megtudtuk, a bank mobilalkalmazásában egyszerűen, néhány kattintással elérhető a termék. Az alkalmazás "Befektetés" menüpontjában lehet kiválasztani és lekötni a Gránit Hozampáros betétet, majd ugyanitt vásárolható meg a kiválasztott alap befektetési jegye is, a betétlekötéstől számított 10 naptári napon belül.

A Gránit Bank mobilalkalmazása más befektetési termékek vásárlására is lehetőséget ad, például állampapírok, BÉT-részvények és különböző betéti konstrukciók is elérhetők. Az alkalmazáson keresztül értékpapír-számla nyitására is van lehetőség, új ügyfelek pedig szelfi segítségével, percek alatt tudnak bankszámlát nyitni.