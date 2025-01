Hosszú leállás jön az egyik magyar banknál: ezt nem tudod majd megcsinálni, amíg tart

Előbb a befektetési modulok, majd a teljes mobilbanki rendszer le fog állni a fontos karbantartás miatt.

Informatikai karbantartás miatt több mint egy teljes napon át, szombat reggel hattól vasárnap délután 14 óráig nem lesz elérhető a mobilbank a K&H-nál - erről a bank küldött tájékoztatást az ügyfeleknek.

Fontos tudnivaló az is, hogy a leállás gyakorlatilag két részből áll. Először szombat reggel hattól a befektetési modulok, utána pedig 23 órától másnap 14 óráig a teljes mobilbanki rendszer is le fog állni. A K&H természetesen előre is elnézést kér az ügyfeleitől az okozott kellemetlenségekért.