Megszólalt Hernádi Zsolt: ez a véleménye az oroszokról és a szankciókról

Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója számos aktuális kérdésről nyilatkozott egy interjúban. A vezető beszélt az orosz olajfüggőség csökkentéséről, a zöld átállás kihívásairól, valamint a vállalat jövőbeli terveiről is- közölte a Telex.

Az interjú elején Hernádi tisztázta a Moody's hitelminősítővel kapcsolatos félreértéseket. Elmondása szerint a cég egyszerűen pénzt kért a minősítés fenntartásáért, amit a Mol nem kívánt kifizetni. "Nem szerettünk volna nekik is fizetni, hiszen számos céggel dolgozunk együtt, akikkel mi is és befektetőink is meg vannak elégedve" - magyarázta a vezérigazgató. Az Interpol körözési listájáról való lekerülésével kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy 2023 novemberében törölték a nemzetközi körözést. Azonban az Európai Unión belül továbbra sem utazhat szabadon, mivel a schengeni rendszerben még érvényben van az átadási végzés.

A vezérigazgató részletesen beszélt az orosz olajfüggőség csökkentésének kihívásairól. Elmondta, hogy a Mol már most is sokkal rugalmasabb a bedolgozásban, mint két évvel ezelőtt. "Eddig 13 különböző kőolajat teszteltünk, csak idén 30 millió dollárt költöttünk a transzformációra" - hangsúlyozta Hernádi.

Az európai szankciós politikával kapcsolatban kritikus hangot ütött meg. Véleménye szerint a szankciók nem érték el a kívánt hatást, sőt, inkább ártottak Európa versenyképességének. "Európa sokkal drágábban jut az olajhoz és gázhoz" - mutatott rá. A zöld átállással kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy a Mol támogatja a fenntarthatósági törekvéseket, de óvatosságra int az irracionális szabályokkal szemben. "Mindent előkészítünk, de az irracionális dolgoknál nem kapkodunk" - fogalmazott.

Az interjúban szó esett a Mol egyéb üzleti tevékenységeiről is, mint például a hulladékgazdálkodás és a vasúti befektetések. Hernádi megerősítette, hogy a vállalat elkötelezett a körforgásos gazdaság mellett, és büszke a visszaváltási rendszer sikerére. Végül a vezérigazgató beszélt a Mol jövőjéről és saját karrierjéről is. Elmondta, hogy a vállalatnak van utódlási terve, de egyelőre élvezi a munkáját és nem tervezi a visszavonulást. "Addig csinálom, ameddig élvezem" - zárta gondolatait Hernádi Zsolt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert