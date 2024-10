Kiszivárgott: még több orosz gázt vásárol Magyarország, ennyi lehet a tarifa

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar állami MVM az idei negyedik negyedévben még több orosz gázt vesz kedvezményes áron a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felül, és tárgyalások zajlanak arról, hogy a szerződésen felüli vásárlás 2025-ben is folytatódjon – jelentette be az orosz állami RIA Novosztyi hírügynökség kedden nyilvánosságra hozott interjújában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Portfolio információi szerint napi 11 millió köbméter körüli többlet orosz gáz vásárlásáról van szó, amely a hosszú távú szerződésen felül megérkezhet az idei negyedik negyedévben Magyarországra a Török Áramlaton át, és ez a tervek szerint a jövő évben is így lenne.

A múlt csütörtöki szentpétervári gázfórum keretében Szijjártó Péter az MVM és a Gazprom között kötött megállapodások tartalmáról csak néhány információt jelzett, de az akkor készített, kedden reggel négy darabban nyilvánosságra hozott RIA-interjúból további fontos részletek derültek ki. A csak oroszul megjelent egyik interjúrészletben a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt mondta a megállapodások tartalmáról: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Lényegében növeljük a mennyiséget. Már aláírtunk egy (további megállapodást - a szerk.) az idei év utolsó negyedévére, amely további (gáz- a szerk.) mennyiséget takar, olyan áron, amely garantálja a versenyképes árképzést. Jelenleg tárgyalunk a jövő évre vonatkozó szerződésről. Ahogy a RIA írja: a megállapodás a megvásárolt mennyiségek növeléséről szól, ami Szijjártó szavai szerint "A Török Áramlat gázvezeték kapacitásának köszönhetően válik lehetővé. A teljes kapacitást ki fogjuk használni, ami lehetővé teszi, hogy minden kereskedelmi szerződés keretében növeljük a mennyiséget". A magyar külügyi tárcavezető hozzátette, hogy a Gazprommal Szentpéterváron aláírt egyetértési megállapodás a következő évekre is rögzíti a hosszú távú szerződéseket kiegészítő, versenyképes árakat garantáló megállapodások gyakorlatát. A hírügynökség tisztázó bekezdése szerint arról van szó, hogy a 2021-ben kötött hosszú távú magyar-orosz gázvásárlási szerződés keretében a déli útvonalon évi 3,5 milliárd köbméter gázt vásárol az MVM a Gazpromtól, ami napi 12,3 millió köbméter körüli átlagos mennyiségre jön ki. Ezt egy 2022 augusztusi megállapodás nyomán napi 5,8 millió köbméteres mennyiséggel egészítették ki a felek szeptember 1-től, és a 2023 márciusi moszkvai látogatása nyomán Szijjártó azt jelentette be, hogy ezt a napi plusz mennyiséget fenntartják. Ezután jött tehát a mostani bejelentés a napi többletmennyiség további növeléséről. Ez a Portfolio információi szerint azt jelenti, hogy a napi 5,8 millió köbméteres plusz vásárlást napi 11 millió köbméterre növelték. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A Török Áramlat Törökországon, Bulgárián és Szerbián át halad, orosz gázt szállít és a kiskundorozsmai interkonnektor ponton lép be Magyarországra. Ennek a pontnak a fizikai gázforgalma (orosz gázvásárlása) eddig is nettó 22,5 millió köbméter körül alakult, de ahogy egy közelmúltbeli cikkben megírtuk: ebből a hosszú távú szerződésen felüli 11 millió köbméteres mennyiség közel tucatnyi gázkereskedő adás-vételét takarta. Szijjártó mostani jelzése arra utal, hogy ezt a 22,5 millió köbméter körüli napi kapacitást teljes egészében az MVM foglalja le. Így a hosszú távú szerződésben rögzített napi 12 millió köbméter körüli mennyiségen felül információink szerint további közel 11 millió köbméter körüli napi orosz gázvásárlás lehetőségéről szól a friss, idei negyedik negyedévre szóló megállapodás, amit kedvezményes áron kap a magyar cég. Emellett ahogy jelezte a tárcavezető: arról szólnak a tárgyalások, hogy 2025-ben is folytatódjon ez a napi 11 millió köbméteres többlet vásárlás, a piaci környezet függvényében. Címlapkép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

