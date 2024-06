Új gigaberuházást jelentett be Orbán Viktor: itt vannak a részletek, rengeteg munkahelyet hoz létre a Mercedes

Az új Mercedes-modelleket is Kecskeméten gyártják majd, és egy új fejlesztést is csinál hazánkban a német autóóriás.

A Mercedes új modelljeit is Kecskeméten gyártják majd - ezt jelentették be Orbán Viktor a Kossuth Rádió ma reggeli adásában. A miniszterelnök elmondta, hogy Stuttgartban tárgyalt az auóipari óriás vezetőségével, ahol megmutatták neki a még be sem mutatott modelleket.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a Mercedes újabb beruházásokra készül Magyarországon, így pedig több száz új munkahely is létrejön majd. Mint fogalmazott, a német ipar és gazdaság éppen egy átalakuláson megy keresztül, ebben pedig Magyarország is részt fog venni. A részletekről ma tárgyal Olaf Scholz német kancellárral.

címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA

