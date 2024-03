Elképesztő, mit terveznek a kínaiak: jöhet a teljes padlógáz, ezt az egész világon érezni fogják

A kínai export és import teljesítménye az elemzői várakozásokat felülmúlva jelentős növekedést mutatott a január-februári időszakban - jelentette a Reuters.

Javuásnak indult a kínai kereskedelem, az ország exportja 7,1%-kal, míg az importja 3,5%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest - közölte a Reuters, a kínai vámhivatal által közzétett adatok alapján. A kínai holdújév miatt a januári és februári adatok összevonása után kiderült, hogy az ország kereskedelmi többlete 125,16 milliárd dollárra nőtt, ami jelentősen meghaladta a decemberi 75,3 milliárd dolláros adatot. Az adatok rámutattak továbbá arra is, hogy az Egyesült Államok felé történő kínai export volumene 5%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ám az Európai Unióba történő exportteljesítmény továbbra sem az igazi (-1,3%).

A kereskedelmi adatok összességében mérsékelt piaci reakciókat váltottak ki, noha az elemzők várakozásait meghaladta. Xu Tianchen, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza szerint a statisztikában az elektronikai ágazat élénkülését lehet megfigyelni, valamint az adatok az alacsony bázishatást tükrözik.

A kínai kormány a piaci közöny ellenére elég elszántnak tűnik a gazdaság felrázását illetően. Li Csiang miniszterelnök kedden be is jelentette, hogy 5% körüli gazdasági növekedést várnak 2024-re. A kormányfő egyúttal ígéretet tett arra is, hogy az ország fejlesztési modellje a jövőben átalakul, hogy a gazdaság jelenlegi erős késztermék-export függősége, valamint az ipari többletkapacitásnak való kitettsége csökkenjen. Annak ellenére is, hogy a kínai gazdaság stabilizálásában az exportteljesítmény fenntartható növekedésének kulcsfontosságú szerepe lehet.