Mégis lesz 2024-ben nyugdíjprémium? Megszólalt Nagy Márton: ez várható idén

Négy százalék körüli lehet az idei gazdasági növekedés, miután a recesszióból való kilábalás tavaly megkezdődött - mondta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy szerdán megjelent interjúban. Az idén éves szinten 5-6 százalék közé várja az inflációt, a további csökkentés terén azonban már a jegybanknak van dolga Nagy Márton szerint. "A mi feladatunk a növekedés helyreállítása lesz" - hangsúlyozta.

A rövid távú stratégia szerint először a fogyasztás és a beruházások élénkülését kell elérni, fontos tényező a magánberuházásokat ösztönzése - mondta. A kormány célja, hogy a beruházási rátát a GDP-hez mérten 25 százalék fölötti szinten tartsa. Ehhez a fogyasztás élénkülése mellett fontos tényező az energiaárak további konszolidációja is, az idén több mint tíz euróval tudják a szabályozói árakon keresztül lejjebb vinni az áram- és gázköltségeket - jelentette ki, megjegyezve, hogy adópolitikai eszközök is jelentős szerepet kapnak a beruházási környezetet javításában.

Nagy Márton szerint tovább kell növelni a foglalkoztatottságot, a gazdaság visszapattanásához ugyanis minden lehetséges munkaerő-tartalékot ki kell használni. Ennek érdekében a kormány célzott programot fog kidolgozni - mondta. "Ha nincs szabad magyar munkaerő-kapacitás, akkor és csak akkor jöhetnek szóba a vendégmunkások" - húzta alá

Arra is kitért, hogy az uniós források végesek, azonban külföldi működő tőke mindig van, és lesz is. Ezek előnye szerinte, hogy technológiai transzfert is hoznak, ami az uniós pénzekkel nem jár együtt.

Lesz 2024-ben nyugdíjprémium?

Négy százalék körüli lehet az idei gazdasági növekedés Nagy Márton elmondása szerint. A nyugdíjtörény úgy rendelkezik, ha az adott évi GDP várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, valamint a költségvetési egyenleg tartható, akkor a nyugdíjasoknak abban az évben prémiumot kell fizetni. Ha valóban 4 százalék körül lesz a GDP-növekedés és tartható lesz a költségvetési egyeleg 2024-ben, akkor a nyugdíj 25 százalékát szorozzuk majd a GDP-növekedés 3,5 százalék feletti részével, de maximum 20 ezer forinttal. Így a legtöbb nyugdíjas - ha bejön Nagy Márton számítása - ekkora összegre számíthat 2024 novemberében, amikor a nyugdíjprémium fizetése esedékes. A 160 ezer forint alatti nyugdíjat kapók számolhatnak kisebb összeggel.