Nagy kamatvágással zárja az évet az MNB: megelent a friss döntés

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 75 bázisponttal 10,75 százalékra csökkentette az alapkamatot idei utolsó kamatdöntő ülésén, kedden.

Újabb 75 bázisponttal 10,75 százalékra csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, így ez a harmadik hasonló lépés az irányadó ráta és az alapkamat szeptemberi összeolvasztása óta. Az októberi és novemberi döntéshez hasonlóan most is 75 bázisponttal csökken a kamatfolyosó alsó és felső széle is, így az egynapos betéti kamat 9,75 százalékra, míg az egynapos hitelkamat 11,75 százalékra csökken holnaptól.