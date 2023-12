Újabb irányból venne földgázt a kormány: beindult a leválás az oroszokról?

Lengyelország tárgyalásokat folytat cseh, szlovák és magyar partnerekkel arról, hogy milyen keretek között szálljanak be a második lengyel úszó földgáztároló és újragázosítási egységbe, amivel az említett országok gázkapacitásaikat növelnék.

Lengyelország tárgyalásokat folytat cseh, szlovák és magyar partnerekkel arról, hogy milyen keretek között szálljanak be a második lengyel úszó földgáztároló és újragázosítási egységbe (FSRU) gázimportjuk növelése érdekében – közölte Anna Lukaszewska-Trzeciakowska. A lengyel klímaügyi miniszter szerint a cseppfolyósított földgáz tárolására és újragázosítására szolgáló második FSRU egység, tehát az első egység bővítése, akkor is megépíthető Gdanskban, ha még nem foglalták le benne a kapacitásokat az érdeklődők.

A Portfolio által szemlézett cikk szerint ez utóbbi megjegyzés azért fontos, mert november közepén a cseh CEZ közműszolgáltató elállt a lengyel FSRU-beli kapacitáslekötési tervétől, kedvezőtlen feltételekre hivatkozva. Emiatt a lengyel Gaz-System azt közölte: felhagynak a második egység terveivel, mert nem jött be kellő mennyiségű kötelező ajánlat (a cseh visszalépés miatt). November közepén azonban azt is jelezte a lengyel cég, hogy folytatódnak még a tárgyalások a másik egységről. Most éppen erről tett jelzést a lengyel miniszter is, miszerint mégiscsak megépíthető a másik egység még akkor is, ha nincs meg a kapacitáslekötés, mert folytatódnak a cseh, szlovák és magyar partnerekkel az egyeztetések.

Utóbbi, tehát az MVM-mel folytatott egyeztetés nem új információ, mert november közepén a magyar állami cég már jelezte a hírügynökségnek: minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve az új gdanski LNG-terminál nyújtotta lehetőségeket is.

A magyar Energiaügyi Minisztérium amúgy augusztus 29-én közölte azt, hogy a földgázforrások diverzifikációja céljából a jövőben fokozottabban vehetjük igénybe az észak-déli gázfolyosó kínálta lehetőségeket. Az előkészítés alatt álló Gdansk-i úszó LNG-terminálon keresztül érkező gáz szükség esetén a szlovák-magyar interkonnektoron keresztül juthat el Magyarországra.