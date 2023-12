Titkos béketárgyalások indultak Putyin és Ukrajna között: itt vannak a szigorú paktum részletei

Oroszország és Ukrajna titkos béketárgyalásokat folytat, amelyek a Krím-félsziget és négy ukrán régió Oroszországhoz csatlakozásáról, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásáról szólnak - írja Seymour Hersh Pulitzer-díjas újságíró.

A közel két éve tartó orosz-ukrán konfliktus rendezésével kapcsolatban Oroszország és Ukrajna kulcsfontosságú kérdésekről folytathat tárgyalásokat - írja egy friss cikkben Seymour Hersh, Pulitzer-díjas amerikai újságíró. Az írás többek között területi kérdésekre, Ukrajna NATO-csatlakozására, a háború további fenntartásának értelmetlenségére és az egyeztetés résztvevőire is kitér.

A Substack nevű platformon december 1-jén megjelent cikk szerint Oroszország és Ukrajna jelenleg titkos tárgyalásokat folytatnak a béke lehetőségéről. Hersh információit magas rangú amerikai forrásoktól szerezte, köztük olyan üzletembertől, aki hosszan foglalkozott diplomáciai és katonai kérdésekkel az amerikai kormányban.

Azonban számos kérdés merül fel a lehetséges tűzszünettel és a konfliktus rendezésével kapcsolatban. Hersh cikkében hivatkozik Anataol Lieven újságíró korábbi írására is, amely szerint Ukrajnának egyre inkább szüksége van a tűzszünetre és a béketárgyalásokra.

Hersh szerint a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán kormány számára nehéz döntés a tárgyalásokba való beleegyezés, mivel korábban többször is elutasították ezt. A cikk szerint az állítólagos tárgyalásokon részt vesz Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök és Valerij Zaluzsnij ukrán főparancsnok is. A felek a Krím-félsziget és négy másik ukrán régió Oroszországhoz való csatolásáról is egyeztetnek.

A lehetséges megállapodásban szerepelhet, hogy Moszkva beleegyezik az ukrán NATO-csatlakozásba, de csak azzal a feltétellel, ha nem állomásoznak NATO-csapatok Ukrajna területén, és csak védelmi célú fegyvereket helyeznek el az országban.

Hersh cikkében azt is állítja, hogy Oroszország és Ukrajna között egyetértés van abban, hogy a háború fenntartása értelmetlen. Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan megállapodást szeretne, amely a béketárgyalások befejeződése után az állomásozó csapatok jelenlététől függően rögzítené a határokat.

Hersh idéz egy tárgyalásokon részt vevő amerikai tisztviselőt is, aki szerint Zaluzsnij gondosan megtervezte a tárgyalásokat. Az üzenet az volt, hogy véget akarnak vetni a háborúnak, mert a további eszkaláció csak tönkretenné Ukrajna következő nemzedékét.

David Arahamija, a Nép Szolgája nevű párt parlamenti frakcióvezetője szerint már 2022-ben véget érhetett volna a háború Ukrajnában, ha Kijev beleegyezik abba az alkuba, amit Oroszország ajánlott: Ukrajna nem csatlakozik a NATO-hoz. Arahamija szerint ha az ukrán kormány akkor módosítja az alkotmányt és elfogadja a semlegességet, véget érhetett volna az invázió.

Arahamija szerint a 2022-es isztambuli tárgyalások alatt Boris Johnson, korábbi brit miniszterelnök Kijevben járt, és felszólította Ukrajnát, hogy "ne írjon alá semmit, harcoljon tovább". Az orosz tárgyalófél ekkor még készségét fejezte ki a két elnök, Zelenszkij és Putyin találkozójára, de a tárgyalások megszakadtak, miután az orosz csapatok feladták Kijev elfoglalásának tervét.