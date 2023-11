Neccesen érhet révbe a reptérbiznisz: hihetetlen összeget fizethet érte a magyar állam

Nagyjából 570 milliárd forintért veheti meg a reptér 51 százalékát a magyar állam. Az üzlethez szükséges összeg nehezen jöhet össze.

Péntekig, december 1-jéig ki kellene fizetnie az államnak a Budapest Airport 51 százalékáért járó összeget a Telex szerint. Arról nem tudni, pontosan mennyi is az ár, de a lap szerint a teljes pakett értéke 3 milliárd eurós lehet, mivel a magyar állam 51 százalékos tulajdonos lenne, így nagyjából 1,5 milliárd eurót, azaz kb. 570 milliárd forint lehet. A 49 százalékos kisebbségi tulajdonos a francia reptérüzemeltető Vinci Airport lehet.

A lap hozzáteszi, vélhetően a tranzakciónak is szerepe lehet abban, hogy a magyar állam csökkentette tulajdonát két biztosítóban (Alfa és Union), eladta részesedését az Erste Bankban, és az ÁKK nemrégiben egy nap alatt 176 milliárd forintnyi, a tervezettnél négy és félszer több állampapírt adott el. A bankból és biztosítókból a lap becslése szerint 480 millió eurója lehet az államnak, ha ezek a pénzek be is futnak a hónap végéig.