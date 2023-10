Mi történik az ország egyik legszebb helyén? Itt az új kiírás, valami nagyon készül

Újra kiírták a sok botránnyal terhelt Fertő-tavi beruházás tenderét. Lázár János minisztériuma a szállodát ezúttal kivette a pakkból.

Már egy teljes éve állnak a munkálatok a Fertő-tónál, de most nagyon úgy tűnik, hogy folytatódhat a gigaberuházás. A Közbeszerzési Értesítőben jelent meg az a rendelet, mely folytatódhat a meglehetősen sok botránnyal terhelt beruházás.

Az Átlátszó emlékeztet, hogy már 2019-ben megkezdődött az építkezés, az akkori tervek szerint 23 milliárdosra tervezett keretösszeggel. A Fertő-tavi komplexum tartalmazna szállodát, sportközpontot, ökocentrumot és új strandot is. A környezetvédők azonban szinte azonnal megtámadták a terveket.

Az építkezés azért is áll, mert az engedélyeket sikeresen támadta meg a Greenpeace, így azokat újra be kellett adni. A most újra kiírt tender a szálloda tervét nem tartalmazza, viszont benne van az is, hogy a közbeszerzés nyertesének két és fél éve lesz a munkálatok befejezésére.

borítókép: Molnár-Bernáth László, MTI/MTVA